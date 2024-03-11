Ünlü oyuncu Bahar Öztan yoğun bakımda

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Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından Bahar Öztan'dan üzen haber geldi. Geçtiğimiz yıl daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalanan Öztan'ın tedavisi yeniden başlamıştı. Kolon kanseri ile mücadele eden ünlü oyuncu tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.
YEŞİLÇAM’IN GAMZELİ GÜZELİ BAHAR ÖZTAN
1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan 1962 doğumlu Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti.
Reklam filminin ardından dönemin ünlü modellik ajansına kaydolan Öztan, o sıralar çok gözde olan fotoromanlarda oynamaya başladı. Bu arada reklam filmlerine de devam etti.
Bahar Öztan bir ara şarkı da söyledi. Bülent Ersoy ve Seda Sayan'ın kadrosunda sahneye çıktı. Melahat Pars'tan Türk sanat müziği dersleri alan Öztan, yurtdışı turnelerine de gitti.
Bu turnelerden birinde sonradan evleneceği mimar Yavuz Çolak ile tanıştı. Ancak evlilik uzun ömürlü olmadı.