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Ünlü müzisyen Elton John ölümden döndü: Havada panik!

#Elton John#Turne#Fırtına
Ünlü müzisyen Elton John ölümden döndü: Havada panik

Tecrübeli müzisyen Elton John, konsere giderken ölümden döndü... 74 yaşındaki İngiliz şarkıcının, New York'taki konserine gitmek üzere havalanan özel jetinde önce hidrolik sistem arızası meydana geldi. Acil iniş yaparken de fırtına yüzünden zor anlar yaşandı.

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UÇAĞIN HİDROLİK SİSTEMİ BOZULDU, FIRTINA YÜZÜNDEN PİSTİ İKİ KEZ PAS GEÇTİ
İngiliz şarkıcı Elton John, New York'taki Madison Square Garden'da vereceği konsere gitmek için özel jetiyle uçmaya karar verdi. İngiltere’nin güney doğusundaki Hampshire şehrinden havalanan uçağın kalkışı sorunsuz gerçekleşti. Fakat özel jet, İngiltere hava sahasından çıkıp İrlanda kıyılarına varmadan hidrolik sisteminde bir sorun yaşamaya başladı. Telsizle hava trafik kontrol ekiplerine acil durumu bildiren pilot, daha yolun başında oldukları için en uygun hamlenin Hampshire'a geri dönmek olduğuna karar verdi. Bunun üzerine harekete geçen acil durum görevlileri pisti boşaltıp bölgeye ambulans ve polis ekiplerini sevk etti.

Ünlü müzisyen Elton John ölümden döndü: Havada panik

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ÖZEL JET HAVADA SAVRULDU
Ancak öngörülemeyen hava koşulları nedeniyle uçağın acil iniş yapması da sanıldığı kadar kolay olmadı. Uçak havaalanına geri döndüğünde Hampshire, güçlü bir fırtınanın etkisi altındaydı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre fırtına nedeniyle savrulan jet iki defa inmeyi denedi. Ama bir türlü burnunu yeterince indirmeyi başaramadı. Pes etmeyen pilotun üçüncü ve son denemesiyle tekerlekler yere değebildi.

Ünlü müzisyen Elton John ölümden döndü: Havada panik

ELTON JOHN ÇOK SARSILDI
Acil inişten sonra ilkyardım ekipleri hemen uçağa ulaştı. İlk müdahele ekiplerinden edinilen bilgilere göre 74 yaşındaki Elton John, navada atlattığı tehlike yüzünden çok sarsılmıştı. Fakat yine de konsere yetişme planından vazgeçmedi. Hemen başka bir uçak bulan Elton John, bu maceralı yolculuğun sonunda New York'a ulaştı.

Ünlü müzisyen Elton John ölümden döndü: Havada panik

CANLI PERFORMANSLARA SON VERİYOR
Elton John'un konsere çıkmak için bu kadar ısrar etmesinin sebebi bunun veda turu kapsamında vereceği son konserlerden biri olması. Ünlü şarkıcı New York'taki konserini de içeren bu final turunun ardından 2023 itibariyle kariyerin canlı performans kısmını noktalandıracağını duyurmuştu. Elton John, 2018'in sonunda başlayan turuna Covid 19 pandemisi ve kendi sağlık sorunları nedeniyle defalarca ara vermişti.

 

 

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#Elton John#Turne#Fırtına

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