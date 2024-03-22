Ünlü oyuncu mutluluğu uzaklarda buldu... Eski FBI çalışanıyla aşk!

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu Yasemin Allen yeni sevgilisi ile gündem oldu. Aradığı aşkı Amerika'da bulan Allen, sevgilisi ile pozlarını peş peşe paylaştı. Oyuncu kalbini eski bir FBI çalışanı olan Türk asıllı Erdal Kaya’ya kaptırdı.

Birkaç gün önce poligondan fotoğraf paylaşımı yapan ikili bu kez sarmaş dolaş poz verdi.

Taze aşıkların fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gördü. Sevenleri 'Çok yakışmışsınız', ‘Uyumlu ikili' yorumlarında bulundu.

İŞTE GERÇEK AŞKLARI...

Onlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezleri... Senaryo gereği en büyük aşkı da onlar yaşıyor en büyük acıyı da onlar çekiyor. Peki ekranların en sevilen oyuncuları gerçekte kiminle sevgili, kiminle evli...

Haberin Devamı

İşte ünlü oyuncuların sevgilileri ve eşleri...

Ünlü oyuncu evlilik yolunda ilk adımı attı... Dostları yalnız bırakmadı!

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş uzun zamandır aşk yaşadığı tasarımcı sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Sevgililer Günü'nde 3 yıldır birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk'a evlenme teklifi eden oyuncu Tolga Sarıtaş, nikah masasına oturuyor...

Tasarımcı Mayruk ile oyuncu Sarıtaş ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı bir törenle nişanlandı.

Ünlü çift sosyal medya hesaplarından geceye dair kareler paylaştı.

Mayruk, nişan gecesinde transparan detayları olan beyaz dantelli bir takım giymeyi tercih etti. Sarıtaş'ın da düz siyah bir takım elbise giydiği görüldü.

Haberin Devamı

Yıl 2003... Her şey yeni başlamıştı...

Funda Arar eşi Febyo Taşel ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcının paylaşımı büyük ilgi gördü.

Şarkıcı Funda Arar 2004 yılında prodüktör ve müzisyen Febyo Taşel ile nikah masasına oturmuştu. Oğulları Aras ile mutlu bir hayat sürdüren çift takipçilerini geçmişe götürdü.

Arar eşiyle, yıllar önce çekilen bu kareleri, '20 yıl önce biz. O zamanlar fotoğraf makinesiyle çekilmiş' notuyla yayınladı.

Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraflar çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ünlü oyuncu ölümden döndü aşkı buldu

Oyuncu Ufuk Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevgilisini hayranlarıyla tanıştırdı.

Haberin Devamı

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle şöhreti yakalayan Ufuk Özkan yaşadığı sağlık sorunlarını atlattı.

Siroz teşhisi konan ve hemen tedavisine başlanan oyuncu eski sağlıklı günlerine kavuştu.

Zor günleri atlatıp setlere dönen oyuncu, aşkı buldu. Özkan sevgilisi Sibel Osmanoğlu ile fotoğrafını Instagram hesabından “İyi ki” notuyla paylaştı.

Ufuk Özkan, Nazan Güneş ile 17 yıllık evliliğini 2022 yılında bitirmişti. Ufuk Özkan ve Nazan Güneş'in Eren Özkan isminde bir oğlu var.

SON SAĞLIK DURUMUNU ANLATMIŞTI

Karaciğer yetmezliği tedavisi gören oyuncu, sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yapmıştı: “Şu an gayet iyiyim. Düzenli olarak hastane kontrollerim ve ilaç tedavilerim var. Kendime çok dikkat etmeye çalışıyorum.”

Haberin Devamı

Ufuk Özkan aradığı aşkı Sibel Osmanoğlu'nda buldu.

Sürpriz ikili... Aşkını böyle ilan etti!

Futbolcu Yusuf Yazıcı gönlünü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'a kaptırdı. Ünlü topçu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti.

Mustafa Mert Koç’la ilişkisi sona eren Melisa Aslı Pamuk’un adı milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile anılıyordu. Çift, ilişkilerini sosyal medyada ilan etti.

Fransa’nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, yurtdışında birlikte tatil yaptığı sevgilisinin fotoğrafını Instagram’da yayınlayarak aşklarını duyurdu.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu aşka geldi... Romantik paylaşım!

İbrahim Çelikkol, sevgilisiyle romantik karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan oyuncu İbrahim Çelikkol gönlünü Natali Yarcan'a kaptırmıştı.

Kameralardan uzakta birlikteliklerini sürdüren ikili kural bozdu. Ünlü oyuncu, sevgilisi Natali Yarcan'la aşk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Objektiflere sevgilisini öperken poz veren Çelikkol’un romantik karesi büyük ilgi gördü.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, 2019 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Ali adını vermişti. İkili, 5 yıl süren birlikteliğin ardından tek celsede boşanmıştı.

Birkan Sokullu - Eda Gürkaynak

Son olarak Masumlar Aparmanı dizisinde 'Han' karakterine hayat veren Birkan Sokullu kalbini sosyetik güzel Eda Gürkaynak'a kaptırdı. Çiftin mutlu giden bir birlikteliği var.

Aşk tam gaz!



Ezgi Mola işletmeci Mustafa Aksakallı ile birlikte. Uzun zamandır aşk yaşayan çift sade bir törenle nikah masasına oturdu. İkili kısa bir süre sonra da oğullarına kavuştu.

Eşi de oyuncu



Oyuncu Hatice Şendil yapımcı, oyuncu Burak Sağyaşar ile evli çiftin Can adında bir oğlu var.

Aşkını dizi setinde buldu



Aslıhan Güner ünlü oyuncu Mert Kılıç ile evli. Şefkat Tepe dizisinin setinde tanışan mutlu çift 2013 yılında nikah masasına oturmuştu.

Rol arkadaşıyla evlendi



Oyuncu Berk Oktay gönlünü meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'a kaptırdı. Çift uzun süren birlikteliğin ardından muhteşem bir törenle nikah masasına oturdu.

Gönlünü meslektaşına kaptırdı



Ebru Özkan ünlü oyuncu Ertan Saban ile evli... Çiftin bir de kızları var.

Ruh ikizini buldu



Müge Boz basketbolcu Caner erdeniz ile evli. Çiftin Vina adında bir kızı var.

Mutlu aile



İsmail Demirci de aşkı meslektaşında buldu. Demirci, oyuncu Hande Soral ile evli. Çift Ali adında bir bebekleri var.