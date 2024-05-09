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Ünlü ismin hediyesi sahte çıktı... Gerçeği tesadüfen öğrendi

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#Cenk Eren#Doğum Günü#Sahte Doğum Günü Hediyesi
Ünlü ismin hediyesi sahte çıktı... Gerçeği tesadüfen öğrendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 16:04

Doğum günü partisinde arkadaşı tarafından hediye edilen kol saatinin, sahte olduğunu yıllar sonra öğrenen Cenk Eren, yaşadığı şaşkınlığı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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"AMAÇ ŞOV YAPMAK MIYDI?"

Cenk Eren, takipçilerine '"Beni affet sana doğum günü hediyesi alamadım, Bu sana yakışır arkadaşım" diyerek, kolundaki saati çıkarıp koluma takan arkadaşın kullandığı bütün saatler fake midir? Yoksa o gün bu şovu(!) yapmak için özellikle mi fake saat takıp gelmiştir benim doğum günü davetime?' diye sordu.

"NE GEREK VARDI BUNA?"

Ünlü şarkıcı ismini açıklamadığı dostuna da sitem etti:

"Ah be arkadaşım; benim senden hediye beklentim yoktu ki.. Ne gerek vardı bütün bu dağları aşmaya? Gerçeklerin bir huyu varmış ya, 10 sene sonra kayışını değiştireyim dedim çıktı bak ortaya..."

"BENİMLE MEZARA GİDER"

Cenk Eren, kim olduğu merak edilen kişi için "Bir önceki postumda yazdığım olaydaki kişinin ismi benimle mezara gider derdim kimseyi rezil etmek değil o kişinin bilmesi yeterli." dedi. 

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#Cenk Eren#Doğum Günü#Sahte Doğum Günü Hediyesi

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