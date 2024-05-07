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1983 TÃ¼rkiye ve 1984 Avrupa GÃ¼zeli NeÅŸe Erberk'in kÄ±zÄ± Lara Gurdikyan, Florida UluslararasÄ± Ãœniversitesi'nden mezun oldu. Ä°ÅŸletme fakÃ¼ltesini dereceyle bitiren Lara annesine bÃ¼yÃ¼k gurur yaÅŸattÄ±.

HeyecanÄ±nÄ± sevenleriyle paylaÅŸan NeÅŸe Erberk, 'Ve Lara'm da FIU (Florida International University) Ä°á¹£letme bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden iyi derece ile mezun oldu. BÃ¶ylece Ã¼Ã§ kÄ±z kardeÅŸ gururla FIU diplomalarÄ±nÄ± alarak mezuniyetlerinin keyfini Ã§Ä±karmaya baá¹£ladÄ±lar' ifadelerini kullandÄ±.

Erberk'in Ã¼Ã§Ã¼zleri, Ä°ÅŸletme, Psikoloji ve TIP fakÃ¼ltelerinde eÄŸitimlerini tamamladÄ±lar.

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Alin, Lara ve SelinÂ Gurdikyan

ÃœNLÃœLERÄ°N Ã‡OCUKLARI NEREDEN MEZUN?

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼lerinin Ã§ocuklarÄ± er ya da geÃ§ anne- baba mesleÄŸine yÃ¶nelseler de ya da o kulvardan fazla uzaklaÅŸmasalar da farklÄ± alanlarda yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenim gÃ¶rÃ¼yorlar. Sinema, mÃ¼zik ve tiyatro alanÄ±nda isim yapan yÄ±ldÄ±zlarÄ±n Ã§ocuklarÄ± Ã¶ÄŸrenim iÃ§in en Ã§ok hangi Ã¼lkeleri tercih ediyor ve hangi dallarda eÄŸitim alÄ±yorlar.. Ä°ÅŸte yanÄ±tÄ±..

EFE ÃœNÄ°VERSÄ°TE YOLUNDA

Oyuncu Ã§ift Ahu Sungur ile Suat Sungur'un oÄŸullarI Ege liseden mezun oluyor. ErenkÃ¶y Ä±ÅŸÄ±k Lisesi'nde okuyan Efe, kepli fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

Ege Sungur'un Ã¶ÄŸretmeni bir fotoÄŸrafa "Suyumu sÄ±kÄ±yor gibi gÃ¶rÃ¼nse de sevginin resmi o" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â





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NE ARA BU KADAR BÃœYÃœDÃœN SEN?

1995 TÃ¼rkiye gÃ¼zeli Demet Åžener'in Ä°brahim Kutluay ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Ä°rem, bu yÄ±l liseyi bitiriyor. Åžener,Â Ã¼niversiteye hazÄ±lanan kÄ±zÄ±nÄ±n kepli fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±nda takipÃ§ileri ile paylaÅŸtÄ±.Â

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Demet Åžener, altÄ±na ÅŸu notu dÃ¼ÅŸtÃ¼:

"Benim gÃ¼zel,zarif kÄ±zÄ±m... Ne ara bu kadar bÃ¼yÃ¼dÃ¼n? Ã‡ok yakÄ±nda 19 yaÅŸÄ±na giriyorsun ve liseden mezun olup Ã¼niversite eÄŸitimine baÅŸlÄ±yorsun. Seninle gurur duyuyorumâ€¦ Bu yolculukta beni hiÃ§ Ã¼zmediÄŸin iÃ§in sana Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. 'Bir genÃ§ kÄ±z hayal et' deselerdi, bu kadarÄ±nÄ± tahmin edemezdim. Sen benim hayallerimin Ã¶tesinde bir genÃ§ kÄ±z oldun. Ne mutlu bana ne mutlu sana. Allah yolunu aÃ§Ä±k etsin... Seni ne kadar Ã§ok sevdiÄŸimi anlatmaya kelimeler yetmez sanÄ±rÄ±m.seni Ã§ok Ã§ok Ã§ok Ã§ok seviyorum...Nerden nereye...Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r"

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Ä°rem'in 1. sÄ±nÄ±f fotoÄŸrafÄ±nÄ± annesi Demet Åžener paylaÅŸtÄ±.Â

O ARTIK BÄ°R DOKTOR!

1983 TÃ¼rkiye ve 1984 Avrupa GÃ¼zeli NeÅŸe Erberk'in kÄ±zÄ± Selin Gurdikyan, Florida International University'den mezun oldu. TÄ±p fakÃ¼ltesini baÅŸarÄ±yla bitiren Selin Gurdikyan, mezuniyet fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram'da takipÃ§ileri ile paylaÅŸtÄ±.

Gurdikyan fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na ÅŸu notu dÃ¼ÅŸtÃ¼:

"Bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼n sonu ve yeni bir kitabÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±... 3,5 yÄ±lÄ±n bu kadar Ã§abuk geÃ§eceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸtim. Zaman zaman bu sÃ¼reÃ§te kaybolduÄŸumda bile her saniyesini sevdim. EÄŸer siz de benim gibiyseniz ve bazen acele etmek istiyorsanÄ±z kendinize hayatÄ±n bir kÄ±sa mesafe koÅŸusu deÄŸil, bir maraton olduÄŸunu hatÄ±rlatÄ±n. Acele etmeyin. En rastgele anlarda aklÄ±nÄ±za gelecek kÃ¼Ã§Ã¼k ÅŸeylerin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±n. Konfor alanÄ±nÄ±zÄ±n veya uzmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda gÃ¶rÃ¼nebilecek yeni ÅŸeyleri denemekten korkmayÄ±n. Ã‡evrenizi keÅŸfedin ve kendinizi keÅŸfedin. Bu senin hayatÄ±n ve harika ÅŸeyler yapacaksÄ±n..."

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Selin Gurdikyan, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 2. Sayfa programÄ±nda TÄ±p FakÃ¼ltesi son sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi olduÄŸunu, bÃ¶lÃ¼m olarak ise 'Estetik ve plastik cerrahlÄ±k' dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatmÄ±ÅŸtÄ±...

'OÄžLUMÂ BOÄžAZÄ°Ã‡Ä°LÄ°'

MÃ¼zisyen, ÅŸair Tuna KiremitÃ§i'nin 18 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Can, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'nda elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±yla ailesini gururlandÄ±rdÄ±.

SÄ±navdan yÃ¼ksek puan alan Can, BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Ekonomi BÃ¶lÃ¼mÃ¼'ne yerleÅŸti.

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k sevinci takipÃ§ileriyle paylaÅŸan Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen duygularÄ±nÄ± dile getirdi:

"Can'Ä±mÄ±z emeklerinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Ekonomi BÃ¶lÃ¼mÃ¼'ne girerek aldÄ± ve bizi bir kez daha gururlandÄ±rdÄ±. GerÃ§i bu olmasaydÄ± da sÄ±rf oÄŸlumuz olduÄŸu iÃ§in zaten gururluyduk. Åžimdi mutluluÄŸu mutluluÄŸumuz oldu. Yolun aÃ§Ä±k olsun gÃ¼zel oÄŸlum."

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Daha Ã¶nce Yasemin Altan ve Ä°clal AydÄ±nâ€™la nikÃ¢h masasÄ±na oturan Tuna KiremitÃ§i, 2014 yÄ±lÄ±nda da pilates eÄŸitmeni Gamze Elgin ile Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ evliliÄŸini yapmÄ±ÅŸtÄ±. Bir kÄ±z bebekleri olan Ã§ift 2019 yÄ±lÄ±nda anlaÅŸmalÄ± olarak boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

'DÃœNYANIN EN Ä°YÄ° ÃœNÄ°VERSÄ°TELERÄ°NDEN BÄ°RÄ°NÄ° KAZANDI'

ÅžarkÄ±cÄ± Ferhat GÃ¶Ã§er, 2001 yÄ±lÄ±nda Ayla GÃ¶ksel ile nikah masasÄ±na oturmuÅŸ Ã§ift 2006 yÄ±lÄ±nda da oÄŸullarÄ± Can'Ä± kucaÄŸÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±. 2008 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±ran ikilinin dostluklarÄ± devam etmiÅŸti.

Ferhan GÃ¶Ã§er'in oÄŸlu Can bÃ¼yÃ¼dÃ¼ Ã¼niversiteli oldu. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k mutluluÄŸu anlattÄ±.

OÄŸluyla birlikte Londra'ya giden ÅŸarkÄ±cÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na, 'Dostlarâ€¦ OÄŸlum Can dÃ¼nyanÄ±n en iyi ilk 10 Ã¼niversitesinden biri olan UCLâ€˜i ( University College London) kazandÄ±â€¦ NasÄ±l gurur, nasÄ±l bir mutluluk anlatamam sizlere, paylaÅŸmak istedimâ€¦ BaÅŸta bizlere hayÄ±rlÄ± bir evlat yetiÅŸtirmiÅŸ olan annesi Ayla ve Canâ€™Ä±n hayatÄ±na dokunmuÅŸ, emek vermiÅŸ herkese sonsuz teÅŸekkÃ¼rler' notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

GÃ–ZLERÄ°MDEN YAÅžLAR SÃœZÃœLÃœYOR

Ã‡ocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitimi iÃ§in bir sÃ¼redir yurtdÄ±ÅŸÄ±nda olan Deniz Berdan oÄŸlu Can'Ä±n mezuniyetiyle mutluluÄŸa boÄŸuldu.

Londra'da Ã¼niversite eÄŸitimini tamamlayan Can'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isi ailesi oldu.

Mezuniyet tÃ¶renine giden Berdan Ailesi yaÅŸadÄ±klarÄ± duygusal anlarÄ± sosyal medyada paylaÅŸtÄ±.

OÄŸluyla gurur duyduÄŸunu sÃ¶yleyen Ã¼nlÃ¼ modacÄ±, paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±n altÄ±na ÅŸu notu dÃ¼ÅŸtÃ¼:

"BugÃ¼n gÃ¶zÃ¼mde hala kÃ¼Ã§Ã¼k olan oÄŸlumun mezuniyetini ve yeni hayatÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± kutlamasÄ±nÄ± izledim.

Bunun Ã§ok mutlu bir olay olduÄŸunu biliyorum ama gÃ¶zlerimden de yaÅŸlar sÃ¼zÃ¼lÃ¼yor. Bu kÃ¶klerimizden geliyor tabii, duygusalÄ±z.

CanÄ±m oÄŸlum seninle Ã§ok gurur duyuyorum. KÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocuktun ÅŸimdi inanÄ±lmaz bir adam oldun ve her ÅŸeyin en iyisini hak ediyorsun."

MUTLULUÄžU TARÄ°F ETMEK Ã‡OK ZOR

Oyuncu Ahmet MÃ¼mtaz Taylan'Ä±n kÄ±zÄ± AyÅŸe Dilan mezun oldu.

Taylan, Florida'daki 'Ringling College of Art and Design'Ä± bitiren kÄ±zÄ±nÄ±n kepli fotoÄŸrafÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Usta oyuncu altÄ±na "MutluluÄŸu tarif etmek Ã§ok zor bazen. Misal ÅŸu an periÅŸan mutluyum" notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ahmet MÃ¼mtaz Taylan'Ä±n 2007 yÄ±lÄ±nda evlenip 5 yÄ±l evli kaldÄ±ÄŸÄ± oyuncu AyÃ§in Ä°nci'den de tebrik gecikmedi:

"CanÄ±m AyÅŸeâ€™m, gÃ¼zel kÄ±zÄ±m sayende kalbim sevinÃ§le doldu, gÃ¶zlerin hep bÃ¶yle parlasÄ±n, tebrik ederim, baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n devamÄ±nÄ± dilerim"

'YOLUN AÃ‡IK OLSUN KIZIM'

AyÅŸe-Sinan Engin Ã§ifti, kÄ±zlarÄ± Elif Enginâ€™in Galatasaray Ãœniversitesi Hukuk FakÃ¼ltesiâ€™nden mezun olmuÅŸtu. StajÄ±nÄ± tamamlayan Elif Engin, resmen avukat oldu.





Anne AyÅŸe Engin, kÄ±zÄ±nÄ±n cÃ¼bbeli fotoÄŸrafÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. AltÄ±na da " GiydiÄŸin bu cÃ¼bbeyi hayatÄ±n boyunca alnÄ±nÄ±n akÄ±yla taÅŸÄ± inÅŸallah... Yolun aÃ§Ä±k olsun kÄ±zÄ±m " notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

'CANIMIN YARISI'

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± BÃ¼lent SerttaÅŸ'Ä±n kÄ±zÄ± Miray, liseyi bitirdi. SerttaÅŸ, kÄ±zÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla tebrik etti.

'CanÄ±mÄ±n yarÄ±sÄ± Mirayâ€™Ä±m. Okul hayatÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ±n iftihar, takdir ve onur belgeleri, tÃ¼m yaÅŸamÄ±n boyunca seninle birlikte olsun kÄ±zÄ±m! I Love you...'



ABD'DE ÃœNÄ°VERSÄ°TE BÄ°TÄ°RDÄ°

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Volkan Konak'Ä±n kÄ±zÄ± Åžimal Konak Ã¼niversiteden mezun oldu.

BÃ¼yÃ¼k gurur yaÅŸayan Konak sosyal medya hesabÄ±ndan kÄ±zÄ±nÄ± tebrik etti. Amerika'da Suffolk Ãœniversitesi'nde eÄŸitim gÃ¶ren Åžimal, iÅŸletme bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bitirdi. KÄ±zÄ±nÄ±n mezuniyet tÃ¶renine katÄ±lan Konak, duygularÄ±nÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle dile getirdi: Biricik kÄ±zÄ±m, yolun aÃ§Ä±k olsun. AlnÄ±nda taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±n cesur uygarlÄ±k Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± rehberin olsun.

MODACI OLDU

Fatih Terim'in kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Buse, moda dÃ¼nyasÄ±nÄ±n tanÄ±nan isimlerinden biri...

Terim, ABD'nin New York kentinde moda tasarÄ±mÄ± Ã¼zerine eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼.

SÄ°YASAL BÄ°LÄ°MLER MEZUNU

Mehmet Ali Erbil'in bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Sezin Erbil de siyaset konusunda eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼.

Erbil, Bilkent Ãœniversitesi Siyasal Bilimler FakÃ¼ltesiâ€™sinden mezun oldu.



ABD'DE YÃœKSEK LÄ°SANS

TarÄ±k Akan'Ä±n oÄŸlu BarÄ±ÅŸ Ã¼regÃ¼l'Ã¼ herkes, babasÄ±yla birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Deli Deli Olma filmiyle tanÄ±dÄ±.

BarÄ±ÅŸ ÃœregÃ¼l, Bilkent Ãœniversitesi'nde yazÄ±lÄ±m mÃ¼hendisliÄŸi okudu. ArdÄ±ndan ABD'ye gidip yÃ¼ksek lisans yaptÄ±.



LONDRA'DA SAKÄ°N BÄ°R HAYATI VARDI...

Murat CÃ¼reklibaur, usta aktÃ¶r CÃ¼neyt ArkÄ±n'Ä±n bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu. YÄ±llar Ã¶nce henÃ¼z kÃ¼Ã§Ã¼kken babasÄ±yla birlikte VatandaÅŸ RÄ±za adlÄ± film iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Ama sonra oyunculukla hiÃ§ ilgilenmedi. Murat CÃ¼reklibatur, iÅŸletme enformatiÄŸi okuduktan sonra yÃ¼ksek lisansÄ±nÄ± da yazÄ±lÄ±m sistemleri Ã¼zerine yaptÄ±. ArkÄ±n Design isimli bir yazÄ±lÄ±m ÅŸirketi kurdu. EÅŸi ve iki Ã§ocuÄŸuyla birlikte Londraâ€™da sakin bir hayat sÃ¼rerken babasÄ±nÄ±n izinden gitmeye karar verdi ve oyunculuÄŸa baÅŸladÄ±.

HAYATI MALTA'DA DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Ediz Hun'un oÄŸlu Burak, yÃ¼ksek Ã¶ÄŸrenimini Malta'da tamamladÄ±.

Ä°ÅŸ hayatÄ±na da yine Malta'da atÄ±ldÄ±. BÃ¼yÃ¼k bir ABD firmasÄ±nÄ±n pazarlama direktÃ¶rÃ¼ oldu.



'ANNESÄ°NÄ°N SOYADINDAN YARARLANIYOR' DEMESÄ°NLER...

Ceren Olcay, Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Zuhal Olcay'Ä±n Zafer Olcay ile olan evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ±.

"Annesinin soyadÄ±ndan yararlanÄ±yor" denilmesinden Ã§ekindiÄŸi iÃ§in edebiyat okudu. Gece GÃ¼ndÃ¼z adlÄ± dizide oynadÄ±. Ama asÄ±l iÅŸi tango eÄŸitmenliÄŸi.



OYUNCU ANNE BABANIN YÃ–NETMEN OÄžULLARI

Zerrin Tekindor ile Ã‡etin Tekindor'un oÄŸlu Hira Tekindor, Londra'da film yÃ¶netmenliÄŸi eÄŸitimi gÃ¶rdÃ¼.