Ünlü isimlerden rezalete tepki: Çocuk susar sen susma

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* Nebahat Çehre: “Bugün duyduğum tek duygu utanç. Çocukların sesi duyulmasın diye odayı süngerle kaplamış!”

* Filiz Akın: “Bunu böyle organize eden biri insan olabilir mi! Gözyaşları içindeyim.”

* Ebru Gündeş: “15 yıldır nasıl ortaya çıkmaz, bu nasıl bir vahşet? Okurken dayanamadığımız bu acı, kaç çocuğu kurban etti? Hangi ceza bunun bedelini ödetebilir?”

* Tanyeli: “İnsanın ruhunu karartan bu iblisler nefes almasınlar.”

* Bekir Aksoy: “Nasıl bir mahlukat çocuklara böyle bir şey yaşatabilir? Bunun hükmü çok ama çok sert olmalıdır.”

* Sevinç Erbulak: “İddialar kan donduruyor. Koca bir mahalle sessiz kalmış gibi görünüyor. Sapık herif hakkında bir sene önceki yorumlarda ‘Oradan su almayın, içeride yalıtımlı bir odası var, çocukları taciz ediyor’ yazılmış çok kez. Mahalleli, eş dost hepsini sorgulamaları lazım.”

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* Yeşim Salkım: “Niye çocuklarınızı güvensiz yerlerde yalnız bırakıyorsunuz? Niye onlara ‘Yanına kim gelirse gelsin sakın konuşma, güvenme’ demiyorsunuz? Yahu doğurdunuz, sahip çıksanıza evlatlarınıza.”

* Ömür Gedik: “Kanım dondu, aklım, vicdanım almıyor. Bu kadar kötülük nasıl olabilir!”

* Hadise: “Bu sapıkları, katilleri ‘Bana bir şey olmaz’ kafasından çıkarıp gereken cezaları verdiğimiz zaman başarmış olacağız. En ağır cezayı almasını istiyorum.”

* Burcu Kara: “Nasıl ortaya çıkmaz bunca yıl? O çocuklar bununla nasıl yaşadı yıllardır, nasıl taşıdılar bu yükü küçük kalplerinde? Çocuk istismarı dünyanın en ürkütücü suçu! En affedilemez konusu!”

* Doğa Rutkay: “Çocuk susmaz. Çocuk anlatır ama beyanı ciddiye alınmalı. Yeter artık! Büyük cezalar istiyoruz.”