Ünlü isimlerden moral ziyareti

Haberin Devamı

SAADET Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM), deprem felaketi sonrası depremzede çocukların yaralarını sarmak için harekete geçti. Dernek önceki gün aralarında çok sayıda ünlü ismin bulunduğu gönüllülerle Gaziantep ve Kahramanmaraş’a moral ziyaretinde bulundu. UCİM genel başkanı Saadet Özkan’ın da katıldığı buluşmaya dahil olan sanatçılar arasında Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ayşe Tolga, Ahu Yağtu, Bora Akkaş, Emre Yusufi, Janset Paçal vardı.

Haberin Devamı

Janset Paçal, Ahu Yağtu ve Ayşe Tolga, “Yüzümüzdeki gülüşlerin sebebi çocukların mutluluğu” açıklamasını yaptı.Janset Paçal, bölgeden fotoğraflar paylaşarak, hislerini şu sözlerle dile getirdi: “Yüreğimizin onlarla attığını söylemeye, isteyene sarılmaya, çocukları gülümsetmeye gittik. Çocuklar vatanımız, vatanımıza sahip çıkmak da görevimiz. Birbirimize iyi geldik. Hep birlikte bu yaraları sevgiyle saracağız. Bir de nikâh törenine dahil olduk. Biz de şahit olduk bu güzel ana.” Uraz Kaygılaroğlu da karelerine “Keşke farklı koşullarda kavuşsaydık” notunu yazdı.

Nilperi Şahinkaya, “Çocuklarla oyunlar oynadık. Onların hayata yaklaşımı bize hep örnek” dedi.