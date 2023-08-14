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Ünlü isimlerden Hatayspor'a destek

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#Hatayspor#Pendikspor#Volkan Demirel
Ünlü isimlerden Hatayspora destek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 07:42

6 Şubat depreminde büyük yara alan Hatayspor’a ünlü isimlerden destek geldi. Sanatçılar gelirinin tamamı Hatayspor’a bağışlanacak bir kampanyaya dahil oldu. Ünlüler, sosyal medya hesaplarından Hatayspor formasıyla fotoğraf yayınladı ve “Depremzedeleri unutmadık” mesajını verdi.

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Hatayspor, 6 Şubat depremi sonrası yaşanan acı kayıplar nedeniyle ligden çekilme kararı almıştı. Spor kulübü 6 ay sonra sahalara döndü ve Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Pendikspor’a konuk oldu.

Volkan Demirel’in yönetmindeki Hatayspor önceki gün sahadan 5-1’lik galibiyetle ayrıldı. Ünlü isimler de Hatayspor’u yalnız bırakmadı ve sosyal medyada çok özel bir kampanyaya imza attı.

Birçok sanatçı, Hatayspor’un yeni sezon formalarıyla sosyal medya hesaplarından aynı anda fotoğraf ve videolar paylaşarak farkındalık yarattı.

Satın alınan her bir formanın gelirinin yüzde 100’ünün Hatayspor’a bağışlanacağı öğrenildi.

Ünlü isimler, takipçilerini de forma satın alarak Hatayspor’a destek olmaya çağırdı. Vildan Atasever, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Hatay bizim şahsi meselemizdir’ der. Böylesi kıymetli birlikteliklere şahit olduğumuz ve ortak edildiğimiz için çok teşekkür ederim” dedi.

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Ünlü isimlerden Hatayspora destek

YAŞANANLAR UNUTULMAMALI

Kubilay Aka da kampanyayla ilgili şunları söyledi: “Futbol aynı zamanda herkesin ortak olup birleşebildiği bir spor dalı. Depremde yaşananların unutulmaması ve bu konular hakkında pes edilmemesi hepimizin şahsi meselesi olmaya devam edecek. Her il, 7’den 70’e her vatandaş şahsi meselemiz olmalı.” Hafsanur Sancaktutan ise “Tüm ülke tek yürek olduk. Deprem bölgesini, o bölgenin insanlarını unutmadık. Birlikte zorluklara direneceğiz. Formalarla Hatayspor’a destek olurken, onlar da sahada galip oldu” dedi.

 

 

 

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#Hatayspor#Pendikspor#Volkan Demirel

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