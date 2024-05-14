Ünlü isimlerden Ayten Gökçer'e veda... Ah Ayten ablam üç gün önce rüyamdaydın!

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Birbirinden başarılı projelerde yer alan Ayten Gökçer'in vefatını kızı Aslı Gökçer sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. 84 yaşında hayata veda eden Gökçer'in ölüm haberi sanat camiasında büyük acı yarattı.

Usta oyuncunun sevenleri duygularını yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

MELEK BAYKAL

Ayten ablam..

Çok değerliydin benim için... 3 gün önce rüyamdaydın... Çok üzgünüm çok...

Hepimizin başı sağ olsun.. Bir tanecik kızı Aslı'ya, torunlarına tüm ailesine sabırlar diliyorum.

Değerli ve güzel kadın huzur içinde uyu...

Mekânın cennet olsun

Sizi hiç unutmayacağız

GÜL ONAT

Ayten ablam önce anneme olan hayranlığınla sonra sıcacık kişiliğinle tanıdım seni büyük sanatçıydın. Nur içinde ol

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ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

En çok “ışığımı kapatma şekerim” derdiniz çekimlerde Ayten Hanım… Oysa ki sizin kendi ışığınız zaten şahaneydi … “gel Kanyon’da kahve içip dedikodu yapalım” dediğiniz telefon artık gelmeyecek… Çok üzgünüm… yattığınız yer nurla dolsun…. İncitmesin…. Huzurla uyuyun…

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Ah Ayten annem ah... Çok üzgünüm.. Tiyatro ve sinemamızın çok değerli usta ismi Ayten Gökçer’in vefat haberini aldım. Kendisine Allahtan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

Sinema ve tiyatromuzun duayenlerinden Ayten Gökçer'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Sanatıyla ardında derin izler bırakan kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun.

SUHA UYGUR

Türk Tiyatrosu büyük bir yıldızını kaybetti…

Ardından bir sürü güzellikler bırakıp veda etti…

Her zaman sevgi ve saygıyla anacağım…

Cennet mekanınız olsun…

NİLGÜN BELGÜN

Ayten Gökçer...

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Tiyatro sahnesinin en güzel en iyi oyuncularından biriydi…

Çok da eğlenceli matrak bir kadındı. Beni çok severdi ben de ona hayranlıkla bakardım hep.

Yıllar önce Bodrum'daki yazlık evinde gece beni yemeğe davet ettiğinde hazırladığı sofrayı gecenin geç vaktine kadar yaptığımız o muhteşem sohbeti sonra beni kapılara kadar geçirip arabama bindirip parktan “ gel gel” diye parktan çıkarışını hiç unutmam. Samimi, sahici, ışığı şahane olan, neşeli güldükçe daha da güzelleşen bir kadındı…

Unutamadığım hep güldüğüm anılarımdan biri de ;

TV 8'de yaptığım programa davet etmiştim. Kuliste o giyinirken ben de mecmuada Richard Gere röportajını okurken” bu adamın saçlarını kes çöpe at” dedim. O da bana "hangi çöpe atıyorsanız haber verin" demez mi... Oda kahkahadan çınlamıştı.

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Cennet mekanı olsun ruhu şad olsun.

Güle güle güzel kadın…

GÜVEN HOKNA

Duayen oyuncu canım Ayten Gökçer'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Bu dünyadan müthiş iyi bir oyuncu geçti. Mekanı cennet olsun, nurlarda uyusun. Başta kızı Aslı Gökçer Oba'ya ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Çok üzgünüm.