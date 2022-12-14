Ünlü isimler yeni yıl partisinde buluştu!

OGM Pictures’ın yeni yıl partisi önceki akşam Dada Salon’da yapıldı.
Oyuncuların yanı sıra yönetmen, senarist gibi yaratıcı ekiplerle, özel davetlilerin katıldığı gecede yıldızlar geçiti yaşandı.
OGM Pictures Kurucusu Onur Güvenatam’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete Beren Saat, Burcu Biricik, Birkan Sokullu, Elçin Sangu, Gökçe Bahadır, Uraz Kaygılaroğlu, Ebru Şahin, Serkan Çayoğlu, Dilan Çiçek Deniz, Afra Saraçoğlu, Şükran Ovalı, Hande Ataizi, Rıza Kocaoğlu, Berrak Tüzünataç, Enis Arıkan, Selma Ergeç, Feyyaz Şerifoğlu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.
Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”ın ekibi geceye birlikte katıldı.Beren Saat
- Kenan DoğuluBurcu Biricik
Uraz Kaygılaroğlu
Sedef Avcı
Afra Saraçoğlu - Şerif Sezer - Öznur Serçeler - Beril Pozam
Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı
Salih Kalyon
Afra Saraçoğlu
Murat Boz, Ayça Ayşin Turan’la ilgili sorulara “Kesinlikle aramızda bir ilişki yok” cevabını verdi.
Rıza Kocaoğlu
Merve Dizdar
Dilan Çiçek Deniz
Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy ile objektiflere poz verdi. Bahadır, “Güzel bir yıl geçirdik. Bir işi kabul etmeden önce hikaye ve karakteri sevip bağ kurmam gerekiyor. Etrafıma da danışırım ancak son kararı ben veririm” dedi.
Birkan Sokullu, geceye sevgilisi Eda Gürkaynak ile katıldı. Sokullu, “Yakın zamanda ekranda olacağım. Eda ile bol bol birbirimize vakit ayırıyoruz bu ara” dedi.
Ece Sükan
Barış Falay
Berrak Tüzünataç