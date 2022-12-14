Ünlü isimler yeni yıl partisinde buluştu!

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OGM Pictures’ın yeni yıl partisi önceki akşam Dada Salon’da yapıldı.

Oyuncuların yanı sıra yönetmen, senarist gibi yaratıcı ekiplerle, özel davetlilerin katıldığı gecede yıldızlar geçiti yaşandı.

OGM Pictures Kurucusu Onur Güvenatam’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete Beren Saat, Burcu Biricik, Birkan Sokullu, Elçin Sangu, Gökçe Bahadır, Uraz Kaygılaroğlu, Ebru Şahin, Serkan Çayoğlu, Dilan Çiçek Deniz, Afra Saraçoğlu, Şükran Ovalı, Hande Ataizi, Rıza Kocaoğlu, Berrak Tüzünataç, Enis Arıkan, Selma Ergeç, Feyyaz Şerifoğlu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”ın ekibi geceye birlikte katıldı.Uraz KaygılaroğluSedef AvcıAfra Saraçoğlu - Şerif Sezer - Öznur Serçeler - Beril PozamEzgi Mola - Mustafa AksakallıSalih KalyonAfra SaraçoğluMurat Boz, Ayça Ayşin Turan’la ilgili sorulara “Kesinlikle aramızda bir ilişki yok” cevabını verdi.Rıza KocaoğluMerve DizdarDilan Çiçek DenizGökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy ile objektiflere poz verdi. Bahadır, “Güzel bir yıl geçirdik. Bir işi kabul etmeden önce hikaye ve karakteri sevip bağ kurmam gerekiyor. Etrafıma da danışırım ancak son kararı ben veririm” dedi.Birkan Sokullu, geceye sevgilisi Eda Gürkaynak ile katıldı. Sokullu, “Yakın zamanda ekranda olacağım. Eda ile bol bol birbirimize vakit ayırıyoruz bu ara” dedi.Ece SükanBarış FalayBerrak Tüzünataç