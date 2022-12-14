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Ünlü isimler yeni yıl partisinde buluştu!

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#Burcu Biricik#Beren Saat#Kenan Doğulu
Ünlü isimler yeni yıl partisinde buluştu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 11:51

Ünlü oyuncular, yapım firması OGM Pictures’ın yılbaşı partisinde buluştu. Oyuncular, iyi bir yıl dilediğinde bulundu.

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OGM Pictures’ın yeni yıl partisi önceki akşam Dada Salon’da yapıldı.

Oyuncuların yanı sıra yönetmen, senarist gibi yaratıcı ekiplerle, özel davetlilerin katıldığı gecede yıldızlar geçiti yaşandı.

OGM Pictures Kurucusu Onur Güvenatam’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete Beren Saat, Burcu Biricik, Birkan Sokullu, Elçin Sangu, Gökçe Bahadır, Uraz Kaygılaroğlu, Ebru Şahin, Serkan Çayoğlu, Dilan Çiçek Deniz, Afra Saraçoğlu, Şükran Ovalı, Hande Ataizi, Rıza Kocaoğlu, Berrak Tüzünataç, Enis Arıkan, Selma Ergeç, Feyyaz Şerifoğlu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

Ünlü isimler yeni yıl partisinde buluştu

Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız”ın ekibi geceye birlikte katıldı.
Ünlü isimler yeni yıl partisinde buluştu

Beren Saat - Kenan Doğulu
Ünlü isimler yeni yıl partisinde buluştu

Burcu Biricik
Ünlü isimler yeni yıl partisinde buluştu

Uraz Kaygılaroğlu
Ünlü isimler yeni yıl partisinde buluştu

Sedef Avcı
Ünlü isimler yeni yıl partisinde buluştu

Afra Saraçoğlu - Şerif Sezer - Öznur Serçeler - Beril Pozam
Ünlü isimler yeni yıl partisinde buluştu

Ezgi Mola - Mustafa Aksakallı
Ünlü isimler yeni yıl partisinde buluştu

Salih Kalyon
Ünlü isimler yeni yıl partisinde buluştu

Afra Saraçoğlu
Ünlü isimler yeni yıl partisinde buluştu

Murat Boz, Ayça Ayşin Turan’la ilgili sorulara “Kesinlikle aramızda bir ilişki yok” cevabını verdi.
Ünlü isimler yeni yıl partisinde buluştu

Rıza Kocaoğlu
Ünlü isimler yeni yıl partisinde buluştu

Merve Dizdar
Ünlü isimler yeni yıl partisinde buluştu

Dilan Çiçek Deniz
Ünlü isimler yeni yıl partisinde buluştu

Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy ile objektiflere poz verdi. Bahadır, “Güzel bir yıl geçirdik. Bir işi kabul etmeden önce hikaye ve karakteri sevip bağ kurmam gerekiyor. Etrafıma da danışırım ancak son kararı ben veririm” dedi.
Ünlü isimler yeni yıl partisinde buluştu

Birkan Sokullu, geceye sevgilisi Eda Gürkaynak ile katıldı. Sokullu, “Yakın zamanda ekranda olacağım. Eda ile bol bol birbirimize vakit ayırıyoruz bu ara” dedi.
Ünlü isimler yeni yıl partisinde buluştu

Ece Sükan
Ünlü isimler yeni yıl partisinde buluştu

Barış Falay
Ünlü isimler yeni yıl partisinde buluştu

Berrak Tüzünataç 

 

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#Burcu Biricik#Beren Saat#Kenan Doğulu

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