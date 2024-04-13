Ünlü isimler deniz sezonunu açtı

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DEFNE SAMYELİ
Seyşeller tatiline devam eden Defne Samyeli, serin sular ve kızgın kumların keyfini sürüyor.
DEVRİM ÖZKAN
Kerem Bürsin’le başrolü paylaştığı “Mavi Mağara” adlı filmle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Devrim Özkan’ın tatil tercihi Antalya oldu.
ALP NAVRUZ
Deniz sezonunu erkenden açan isimlerden biri de Alp Navruz’du. Oyuncu, Akyaka’da sörf tahtasıyla verdiği pozları paylaştı.
CANSU TOSUN
Eşi Erkan Kolçak Köstendil’in gösterisi nedeniyle Mısır’a giden Cansu Tosun plajda deveye bindi.
ÇAĞLA ŞIKEL
Çeşme’de tatil yapan Çağla Şıkel, siyah mayosuyla ayna karşısında çektiği kareyi Instagram’da paylaştı.
BURAK ÇELİK
Burak Çelik tatile aynı zamanda menajerliğini de yapan sevgilisi Ece Bayrak’la çıktı. Ünlü oyuncu tatil paylaşımına sevgilisiyle verdiği pozları da ekledi.
RIZA KOCAOĞLU
Rıza Kocaoğlu, deniz sezonunu kardeşi Gözde Kocaoğlu’yla birlikte Çeşme’de açtı. Kardeşlerin bu fotoğrafını oyuncu arkadaşları Esra Ruşan çekti.
AYBÜKE ALBERE
Bayramı fırsat bilip Çeşme’ye giden Aybüke Albere, havuzda çektirdiği fotoğrafları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.