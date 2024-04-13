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Ünlü isimler deniz sezonunu açtı

Güncelleme Tarihi:

#Defne Samyeli#Cansu Tosun#Çağla Şıkel
Ünlü isimler deniz sezonunu açtı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 09:00

Bayram tatiliyle birlikte deniz sezonu da açıldı. İşte sıcak havada deniz ve havuz keyfi yapan ünlü isimlerden renkli kareler...

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DEFNE SAMYELİ

Seyşeller tatiline devam eden Defne Samyeli, serin sular ve kızgın kumların keyfini sürüyor.

Ünlü isimler deniz sezonunu açtı

DEVRİM ÖZKAN

Kerem Bürsin’le başrolü paylaştığı “Mavi Mağara” adlı filmle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Devrim Özkan’ın tatil tercihi Antalya oldu.

Ünlü isimler deniz sezonunu açtı

ALP NAVRUZ

Deniz sezonunu erkenden açan isimlerden biri de Alp Navruz’du. Oyuncu, Akyaka’da sörf tahtasıyla verdiği pozları paylaştı.

Ünlü isimler deniz sezonunu açtı

CANSU TOSUN

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Eşi Erkan Kolçak Köstendil’in gösterisi nedeniyle Mısır’a giden Cansu Tosun plajda deveye bindi.

Ünlü isimler deniz sezonunu açtı

ÇAĞLA ŞIKEL

Çeşme’de tatil yapan Çağla Şıkel, siyah mayosuyla ayna karşısında çektiği kareyi Instagram’da paylaştı.

Ünlü isimler deniz sezonunu açtı

BURAK ÇELİK

Burak Çelik tatile aynı zamanda menajerliğini de yapan sevgilisi Ece Bayrak’la çıktı. Ünlü oyuncu tatil paylaşımına sevgilisiyle verdiği pozları da ekledi.

Ünlü isimler deniz sezonunu açtı

RIZA KOCAOĞLU

Rıza Kocaoğlu, deniz sezonunu kardeşi Gözde Kocaoğlu’yla birlikte Çeşme’de açtı. Kardeşlerin bu fotoğrafını oyuncu arkadaşları Esra Ruşan çekti.

Ünlü isimler deniz sezonunu açtı

AYBÜKE ALBERE

Bayramı fırsat bilip Çeşme’ye giden Aybüke Albere, havuzda çektirdiği fotoğrafları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

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Ünlü isimler deniz sezonunu açtı

 

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#Defne Samyeli#Cansu Tosun#Çağla Şıkel

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