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Ünlü isimler bayramı fırsata çevirdi... Tatilden kalanlar!

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#Melisa Döngel#Merve Oflaz#Zeynep Sever Demirel
Ünlü isimler bayramı fırsata çevirdi... Tatilden kalanlar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2024 08:02

Kimi kamp yaptı, kimi deniz sezonunu erkenden açtı. İşte ünlü isimlerin bayram tatillerinden geriye kalanlar...

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Tekne keyfi

Havaların ısınmasıyla birlikte erkenden deniz sezonunu açan ünlü isimlerden biri de Melisa Döngel’di.

Ünlü isimler bayramı fırsata çevirdi... Tatilden kalanlar


Arkadaşlarıyla denize açılan ünlü oyuncu, tekne keyfini Instagram’daki takipçileriyle paylaştı.

Ünlü isimler bayramı fırsata çevirdi... Tatilden kalanlar

Deniz mevsimini nisanda açtı

Sema Öztürk bayram tatiliyle birlikte deniz sezonunu da açtı. Oyuncu, tekne pozlarını “Deniz mevsimini nisanda açmak” notuyla yayınladı.

Ünlü isimler bayramı fırsata çevirdi... Tatilden kalanlar

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Mısır’da bayram

Alişan-Buse Varol çifti, bayram tatilini çocukları Burak ve Eliz’le Mısır’da geçirdi. Varol, keyifli tatilin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

Ünlü isimler bayramı fırsata çevirdi... Tatilden kalanlar

Kamp şaşkınlığı

Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade, kızlarıyla İğneada Longoz Ormanları’nda kamp yaptı. Nazlı Sunal, fotoğraflarını Instagram’da şu mesajla paylaştı: “Yıllar önce bana deseydiniz ki ormanda çadırda kalacaksın, çocuklar doğayla iç içe büyüyecek, kızın derede çıplak ayak yürüyecek; size ‘Hadi canım’ derdim. Bunu mümkün kıldılar, şaşkınım.”

Ünlü isimler bayramı fırsata çevirdi... Tatilden kalanlar

Ege baharı

Zeynep Sever Demirel bayramda ailesiyle Kuşadası’nda tatil yaptı. Denize de giren Demirel, fotoğraflarını “Ege baharı” notuyla yayınladı.

Ünlü isimler bayramı fırsata çevirdi... Tatilden kalanlar

Cannes günlüğü

Bensu Soral ve Hakan Baş’ın tatil tercihi Fransa oldu. Soral, Cannes’da çektirdiği kareleri Instagram sayfasına ekledi.

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Ünlü isimler bayramı fırsata çevirdi... Tatilden kalanlar

Hem eğitim hem tatil

Merve Oflaz, yoga eğitimi ve tatil için Bali’ye gitti. Ünlü oyuncu tatilinden kareleri sosyal medya hesabına “Mavi, yeşil ve ikisinin arasındaki her şey” notuyla yükledi.

Ünlü isimler bayramı fırsata çevirdi... Tatilden kalanlar

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#Melisa Döngel#Merve Oflaz#Zeynep Sever Demirel

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