Ünlü isimler bayramı fırsata çevirdi... Tatilden kalanlar!

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Tekne keyfi
Havaların ısınmasıyla birlikte erkenden deniz sezonunu açan ünlü isimlerden biri de Melisa Döngel’di.
Deniz mevsimini nisanda açtı
Sema Öztürk bayram tatiliyle birlikte deniz sezonunu da açtı. Oyuncu, tekne pozlarını “Deniz mevsimini nisanda açmak” notuyla yayınladı.
Mısır’da bayram
Alişan-Buse Varol çifti, bayram tatilini çocukları Burak ve Eliz’le Mısır’da geçirdi. Varol, keyifli tatilin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
Kamp şaşkınlığı
Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade, kızlarıyla İğneada Longoz Ormanları’nda kamp yaptı. Nazlı Sunal, fotoğraflarını Instagram’da şu mesajla paylaştı: “Yıllar önce bana deseydiniz ki ormanda çadırda kalacaksın, çocuklar doğayla iç içe büyüyecek, kızın derede çıplak ayak yürüyecek; size ‘Hadi canım’ derdim. Bunu mümkün kıldılar, şaşkınım.”
Ege baharı
Zeynep Sever Demirel bayramda ailesiyle Kuşadası’nda tatil yaptı. Denize de giren Demirel, fotoğraflarını “Ege baharı” notuyla yayınladı.
Cannes günlüğü
Bensu Soral ve Hakan Baş’ın tatil tercihi Fransa oldu. Soral, Cannes’da çektirdiği kareleri Instagram sayfasına ekledi.
Hem eğitim hem tatil
Merve Oflaz, yoga eğitimi ve tatil için Bali’ye gitti. Ünlü oyuncu tatilinden kareleri sosyal medya hesabına “Mavi, yeşil ve ikisinin arasındaki her şey” notuyla yükledi.