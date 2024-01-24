Ünlü isimler akın etti... Cem Karaca’nın hayatına saygı duruşu!

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Yönetmenliğini Yüksel Aksu’nun üstlendiği danışmanlığını Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca’nın üstlendiği “Cem Karaca’nın Gözyaşları” filmini izlemeye birçok ünlü isim geldi.

Gösterimin sonunda, İsmail Hacıoğlu ve Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca sahneye çıkarak aramızdan yirmi yıl önce ayrılan Cem Karaca’nın hologramıyla karşılıklı düet yaptı.

Hacıoğlu, müzik direktörü Cem Öğet’in yönettiği 40 kişilik orkestra eşliğinde Karaca’nın unutulmaz eseri “Tamirci Çırağı” şarkısını seslendirdi. İzleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı.

Film, Cem Karaca’nın annesi, babası, aşkları ve çocuğuyla iç içe geçen bir aile portresi de sunuyor. Filmde Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel de rol alıyor.

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HAMİLE Mİ...



Eşi Cedi Osman’ın NBA’de oynadığı için Amerika’da yaşayan Ebru Şahin, “Yeniden Amerika’ya döneceğim. Gidip gelmek zor oluyor ama bir denge yarattık. Adapte olmaya çalışıyorum” dedi. Şahin, hamile olduğu iddialarını ise yalanladı: “Sizce öyle mi duruyorum? Değilim. Olursam sizinle paylaşırım.”

Haluk Levent, Cem Karaca’yla anısını anlattı: “Islak Islak’ şarkısı stüdyo aşamasındayken aranjör Yıldıray Gürgen Karaca’yla çalışıyordu. Biz Yıldıray ile beraber kalıyorduk. Yıldıray bana, ‘Şapkalı bir adam şarkı yapmış’ dedi. Yıldıray da yurt dışında yaşadığı için tanımıyordu Karaca’yı. Şarkıyı bitirince barlarda söylemeye başladım. Edirne tarafında çalıyordum. Şarkı, albüm çıkmadan meşhur oldu. Karaca o bölgede ‘Islak Islak’I söylemeye başlayınca salondaki herkesin şarkıyı ezbere bildiğini görünce çok şaşırıyor. Bir sene sonra havalimanında karşılaşıp, ‘O sen miydin’ dedi. Sonra çok konuştuk...”

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Melisa Döngel, filmde Emel Sayın’ı canlandırdığını söyledi: “Türkiye’nin değerli sanatçısı Emel Sayın’ı canlandırmak benim için onur ve gururdu.”

Yasemin Yalçın, “Büyük bir emek söz konusu. Her zaman bulunası bir ekip değil. Yüksel Aksu’nun sözüne çok inanıyorum. Böyle filmler çok fazla olmuyor” dedi.

İsmail Hacıoğlu



Buçe Buse KahramanYüksel Aksu - Emrah KaracaNuri Bilge Ceylanİrem Helvacıoğlu