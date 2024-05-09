Ünlü çiftten kötü haber... Sessiz sedasız boşandılar!

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Ünlü oyuncu Görkem Sevindik, 2020 yılında basketbolcu Kübra Siyahdemir ile gizlice evlenmişti.

Aile arasında yapılan sade bir törenle Radisson Hotel’de nikâh masasına oturan çiftin evlendikleri bir yıl sonra ortaya çıkmıştı.



Ancak ünlü çiftin mutlulukları uzun sürmedi. Görkem Sevindik ve Kübra Siyahdemir’in geçen ay boşandıkları ortaya çıktı.

2.5 yaşında Marsel adlı bir çocukları olan çift, Küçükçekmece Aile Adliyesi’nde anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırdı.



Sürpriz bir evliliğe imza atana ikilinin, evliliği gibi boşanması da sonradan ortaya çıktı.

1 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Görkem Sevindik ile basketbolcu Kübra Siyahdemir pandemi döneminde aile arasında gerçekleşen törenle Radisson Hotel’de nikâh masasına oturmuştu.

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Nikâh haberini gizleyen Görkem Sevindik ile Kübra Siyahdemir’in evlilikleri bir yıl sonra ortaya çıkmıştı. Çiftin boşanması da ayrılığın ardından öğrenildi.