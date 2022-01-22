Ünlü çiftten bebek sürprizi: Bebeğin nasıl dünyaya geldiğini de ilan ettiler

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SÜRPRİZ YAPTILAR

2018 yılında günlerce süren bir dizi törenle evlenen 39 yaşındaki Priyanka Chopra ile 29 yaşındaki Nick Jonas, kızlarının dünyaya geldiğini Instagram üzerinden duyurdu. Bir süre önce ayrılacakları ileri sürülen çiftten gelen bu sürpriz haber hayranlarını da mutlu etti.

'TAŞIYICI ANNE YÖNTEMİYLE DÜNYAYA GELDİ'

Priyanka Chopra ve Nick Jonas, Instagram sayfalarında paylaştıkları açıklamada şu satırlara yer verdi: "Taşıyıcı anne yöntemiyle bir bebek sahibi olduğumuzu doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz. Ailemize odaklandığımız bu dönemde özel hayatımıza saygı istiyoruz. Çok teşekkürler."

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'TANRI'NIN LÜTFUYLA NE ZAMAN OLURSA OLUR'

Chopra ile Jonas'tan gelen bu haber, öncesinde bu konuda hiçbir açıklama yapmadıkları hatta bir duyum bile alınmadığı için hayranlarını çok şaşırttı, aynı zamanda da çok sevindirdi. Fakat Chopra ile Jonas, daha önceki röportajlarında kesinlikle ailelerini genişletmeyi düşündüklerini belirtmişlerdi. Chopra, geçen şubat ayında Vanity Fair dergisine verdiği röportajda, çocuk sahibi olmanın geleceğine dair en büyük arzularından biri olduğunu belirtmişti. Sonra da sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Tanrı'nın lütfuyla, olduğu zaman olur."

DÜĞÜN GÜNLERCE SÜRDÜ

Priyanka Chopra ile Nick Jonas, 2018 yılında tüm dünyanın günlerce büyük bir merak içinde izlediği bir dizi törenle evlenmişlerdi. Çift, Chopra'nın ana vatanı olan Hindistan'da ülkesinin geleneklerine uygun bir şekilde hayatlarını birleştirdi. Geleneklere uygun bir dizi törenden kameralara da renkli görüntüler yansımıştı.

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ONLAR DA TAŞIYICI ANNE YÖNTEMİYLE ÇOCUK SAHİBİ OLDU

Priyanka Chopra ile Nick Jonas, taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olan tek ünlü çift değil. Bazıları meslekleri gereği korumak zorunda olduğu fiziksel görüntüsü bozulmasın diye bazıları da yaşları geçtiği için çocuk sahibi olmak istediklerinde bu yönteme başvurdular. Gelin onları bir hatırlayalım.

İKİ ÇOCUK NORMAL, İKİ ÇOCUK TAŞIYICI ANNE YÖNTEMİYLE

Taşıyıcı anne konusunun gündemde ön sıralara çıkmasının nedenlerinden biri Kim Kardashian ve Kanye West. İlk bebeği North ile ikinci bebeği Saint'i normal yöntemlerle dünyaya getiren Kardashian, üçüncü ve dördüncü çocuklarına taşıyıcı anne yöntemiyle sahip oldu.

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BİR TÜRLÜ HAMİLE KALAMADI

Oyuncu Elizabeth Banks da taşıyıcı anne yöntemiyle anne olan ünlülerden. Banks bir dergiye verdiği röportajda rahmindeki bazı sorunlar nedeniyle hamile kalamadığını açıklamıştı. Banks ve kocası Max Hendelman, 2011 yılının Mart ayında ilk bebeklerine 2012 yılının Kasım ayında da ikinci bebeklerine taşıyıcı anne yöntemiyle kavuştu.

SON ÇARE OLARAK BAŞVURDULAR

Angela Basset ve kocası Courtney B. Vance ise çaresizlikten tayışıcı anne yöntemine başvurdu. Defalarca tüp bebek tedavisi gören Bassett başarısız sonuçların ardından taşıyıcı anne yöntemiyle ikizlerine kavuştu.

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YAŞININ İLERLEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN

Emekli model Tyra Banks, York Banks Asla adını verdiği bir bebek sahibi oldu. Fotoğrafçı sevgilisi Eric Asla ile birlikte ebeveyn olma mutluluğu yaşayan Banks'in tercih ettiği yöntem taşıyıcı annelik oldu. Bunun nedeni de daha önce defalarca denemesine rağmen hamile kalmayı başaramamış olması. Banks, hamile kalmak için fazla yaşlı olduğunu düşünerek bir taşıyıcı anne yardımıyla bebek sahibi oldu.

'HAMİLE KALMAYA FIRSAT BULAMADIM'

Oyuncu Lucy Liu'nun taşıyıcı anne tercih etmesinin nedeni ise yoğun çalışma temposu. 2015 yılında Rockwell Lloyd Liu adını verdiği oğlunu kucağına alan Liu, neden taşıyıcı anne yardımıyla çocuk sahibi olduğunu da şöyle anlatmıştı bir röportaijnda "Çok çalışıyordum ve ne zaman çocuk doğurmaya fırsatım olacağını da bilmiyordum. Bu yüzden taşıyıcı anneliğin benim için en iyi yöntem olduğuna karar verdim."

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İKİNCİ BEBEKLERİ BU YÖNTEMLE DÜNYAYA GELDİ

Gösteri dünyasında fiziksel görüntüsünün bozulmasından en çok korkan ünlülerin başında Nicole Kidman geliyor. Kidman ve kocası Keith Urban ilk kızları Sunday Rose'u 2008 yılında kucaklarına aldı. Kidman ilk bebeğini doğal yollardan hamile kalarak dünyaya getirdi. Ama ünlü çiftin ikinci bebeği Faith ise taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldi. Kidman ve Urban bebekleri dünyaya gelene kadar da aralarına yeni bir üyenin katılacağını herkesten saklardılar.

İKİZLERİ TAŞIYICI ANNE DÜNYAYA GETİRDİ

Sex ad the City dizisiyle yıldızı parlayan Sarah Jessica Parker ve kocası Matthew Broderick de taşıyıcı anne yönemiyle ikiz kız çocuğu sahibi oldu. İlk çocuğu James'i doğal yöntemlerle dünyaya getiren Parker, birçok kişiye göre yoğun iş temposundan fırsat bulamadığı için taşıyıcı anne yöntemini tercih etti.

50 YAŞINDA ANNE OLDU

50 yaşında bebek sahibi olmasıyla herkesi şaşırtan model Naomi Campbell her ne kadar bu konuda net bir açıklama yapmasa da görüş onun da taşıyıcı anne yöntemini tercih ettiği yolunda. Daha önce bir bebek sahibi olma konusunda Bilim sağ olsun, ne zaman istersem o zaman anne olabileceğim" diyen Campbell, bir kız annesi olduğunu sosyal medyadan duyurdu. Bu haberden çok kısa bir süre önce bir defileye çıkan ve hamile olmadığı net olarak görülen Campbell de taşıyıcı anne yöntemiyle bebek sahibi olan ünlüler arasına adını yazdırdı.

BEBEK HABERİYLE ŞAŞIRTTI

Son yıllarda eski eşi Johnny Depp ile sürüp giden olaylı boşanma davasıyla gündemde olan Amber Heard de umulmadık bir anda bir kız annesi olduğunu duyurarak herkesi şaşırttı. Hear de çocuk sahibi olmak için taşıyıcı anne yöntemini tercih etti.