Umut Akyürek estetiğiyle şaşırttı: Geniş bir alnım vardı

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GENİŞ BİR ALNIM VARDI

Umut Akyürek ‘alın daraltma’ ameliyatı geçirdi: “Yaradılıştan geniş bir alına sahibim. Ameliyatın gerekli olup olmadığına karar vermek zor oldu ama böyle daha mutlu olacağımı düşündüm. 20 yaşında kızlar bile her yerini yaptırıyor artık. Ben 50 yaşında bir kadın olarak bunu zaruret gördüm.”

BASİT BİR OPERASYON

1 saat süren operasyonun başarılı geçtiğini dile getiren şarkıcı, “Bu ameliyatta alın çizgisini saç kökünden öne doğru çekiyorlar. Bana da lazerle dikiş atıldı. Bandajım cuma günü açılacak. İlk yıkamayı orada yapacaklar. Sonrasında krem kullanacağım” diye konuştu.

Prof. Dr. Şükrü Yazar Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı: Alın daraltma iki yöntemle yapılır





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"Geniş alın, iki farklı şekilde daraltılabiliyor. İlk yöntemde saç çizgisine bir miktar saç ekiliyor. İkincide ise saç çizgisi, deride kesi yapılıp, fazla deri çıkarılarak aşağı doğru çekilir. Kesi, saç çizgisinin köklerine yakın oluyor, saçla kamufle ediliyor. Yüz germe gibi bir işlem. Lokal anesteziyle, ameliyathane koşullarında yapılıyor. Kaş kaldırma ile karıştırmamak lazım. Kaş kaldırarak o mesafeyi yok edemeyiz."