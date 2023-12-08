Ümran Seyhan ile görüntülenen Kenan Tosun'un panik anları: Neden kaçıyorsun?

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İLİŞKİLERİ OLAY YARATTI

Serenay Sarıkaya’nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun’un halen evli olan babası Kenan Tosun’un aşk yaşadığı, birlikte görüntülenmeleriyle ortaya çıkmıştı. İlişki olay yaratırken, Serpil Tosun’un boşanma kararı aldığı iddiası basına yansıdı. Serenay Sarıkaya ve Cansu Tosun ise “Ailevi konular” diyerek konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

KAÇMA, GEL YANIMA

Ümran Seyhan ve Kenan Tosun önceki gün Nişantaşı’nda objektife yansıdı. Kenan Tosun görüntülendiklerini fark edince Ümran Seyhan’ın yanından uzaklaştı. Seyhan ise onu “Neden kaçıyorsun ki? Kaçacak bir durum yok, gel yanıma” diyerek sakinleştirdi. Soruları gülümseyerek yanıtsız bırakan ikili, yürümeye devam ederek gözden kayboldu.

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