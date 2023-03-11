Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

'Ulan Salih'in galası yapıldı: Filmimiz umut olsun

Güncelleme Tarihi:

#Ulan Salih#Gala#İnan Ulaş Torun
Ulan Salihin galası yapıldı: Filmimiz umut olsun
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 11:01

Bugün vizyona giren “Ulan Salih” filminin galası önceki akşam yapıldı. Film ekibi, “Kötü günlerden geçiyoruz ama filmimizle insanlara umut olabiliriz” dedi.

Haberin Devamı

Says Medya’nın yapımcılığını üstlendiği “Ulan Salih”in galası önceki akşam ÖzdilekPark İstanbul AVM’de gerçekleşti. Gösterime filmde rol alan İnan Ulaş Torun, Eslem Akar, Levent Sülün, Aleyna Dalveren, Metin Keçeci, Tülay Bulut, Tayfun Sav, Buğra Ağalday, Ahmet Dursun, Fatoş Baş, Funda Dönmez gibi isimler katıldı.

Komedi filmi, Salih’in başından geçen olayları komik ve aynı zamanda dramatik bir dille anlatıyor. Oyuncular gösterim öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ulan Salihin galası yapıldı: Filmimiz umut olsun


Ekip, film için çok heyecanlı olduklarını söyledi:

“Çok heyecanlıyız, hiçbirimiz filmin hazır halini izlemedik. Deprem acımızı da unutmadık. Acımız bir tarafta duruyor ama işimizi de yapmaya devam etmek zorundayız. Kötü günlerden geçiyoruz ama belki filmimizle insanlara umut olabilir ve güldürebiliriz.” 

Haberin Devamı

 İstanbul’da insanlara güvenemiyorum

Aslıhan Karalar, yeni projelerine hazırlandığını söyledi: “Üç farklı projede yer aldım. Önümüzdeki günlerde beni birçok rolde göreceksiniz.” Karalar, aşk hayatıyla ilgili “Şu an bekarım ve uzun zamandır bu şekildeyim. Sevgiye, aşka açığım. Güvenebileceğim ve değer veren birisi olsun. Ankara’dan geldim. O yüzden İstanbul’da pek insanlara güvenemiyorum” dedi.

Ulan Salihin galası yapıldı: Filmimiz umut olsun

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ulan Salih#Gala#İnan Ulaş Torun

BAKMADAN GEÇME!

20 yıldır ayakkabısız yaşıyor, her yere çıplak ayakla gidiyor... Doğada gezinmek kolay, asıl zor olan insanların arasında dolaşmak

20 yıldır ayakkabısız yaşıyor, her yere çıplak ayakla gidiyor... 'Doğada gezinmek kolay, asıl zor olan insanların arasında dolaşmak'

#Joseph Deruvo Jr.
Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcıya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

#Pınar Gültekin
48 bin 500 yıllık zombi virüs canlandı Hâlâ bulaşıcı olması ne anlama geliyor Bu hiçbirimizin yapmak isteyeceği bir deney değil

48 bin 500 yıllık 'zombi virüs' canlandı! Hâlâ bulaşıcı olması ne anlama geliyor? 'Bu hiçbirimizin yapmak isteyeceği bir deney değil'

#Permafrost