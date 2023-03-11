'Ulan Salih'in galası yapıldı: Filmimiz umut olsun

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Says Medya’nın yapımcılığını üstlendiği “Ulan Salih”in galası önceki akşam ÖzdilekPark İstanbul AVM’de gerçekleşti. Gösterime filmde rol alan İnan Ulaş Torun, Eslem Akar, Levent Sülün, Aleyna Dalveren, Metin Keçeci, Tülay Bulut, Tayfun Sav, Buğra Ağalday, Ahmet Dursun, Fatoş Baş, Funda Dönmez gibi isimler katıldı.
Komedi filmi, Salih’in başından geçen olayları komik ve aynı zamanda dramatik bir dille anlatıyor. Oyuncular gösterim öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İstanbul’da insanlara güvenemiyorum
Aslıhan Karalar, yeni projelerine hazırlandığını söyledi: “Üç farklı projede yer aldım. Önümüzdeki günlerde beni birçok rolde göreceksiniz.” Karalar, aşk hayatıyla ilgili “Şu an bekarım ve uzun zamandır bu şekildeyim. Sevgiye, aşka açığım. Güvenebileceğim ve değer veren birisi olsun. Ankara’dan geldim. O yüzden İstanbul’da pek insanlara güvenemiyorum” dedi.