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Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya 11 milyonluk hediye!

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#EBRU ŞALLI#UĞUR AKKUŞ#Bentley
Uğur Akkuştan Ebru Şallıya 11 milyonluk hediye
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 08:00

Ebru Şallı, kendisini araç içinde darp ettiği öne sürülen eşi Uğur Akkuş’la önceki akşam Bebek’te yemekteydi. Çift, mekândan Akkuş’un eşine hediye olarak aldığı 11 milyon liralık Bentley ile ayrıldı.

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DARP OLAYI OLMADI

Önceki akşam eşi Uğur Akkuş’la Bebek Otel’de yemek yiyen Ebru Şallı, bir ara dışarı çıkıp eczaneye gitti. O sırada muhabirlerle sohbet eden Şallı, eşinden trafikte, araç içinde şiddet gördüğü iddiası sorulunca “Bu konuyla ilgili açıklamamı yaptım. Darp olayı olmadı. Eşimle hiçbir zaman küsmedim. Moral bozmayacak şeyler soracaksanız, konuşmaya devam edelim” dedi.

Uğur Akkuştan Ebru Şallıya 11 milyonluk hediye

DEDİKODU PROGRAMLARI AZALIRSA...

Ebru Şallı’ya gündemindeki projeler ve ekrana dönüp dönmeyeceği de soruldu. Ünlü isim şöyle yanıt verdi: “Dedikodu programları azalırsa, ben kadınlar için sağlık ve güzellik programları yapmaya devam edeceğim. Bir yemek kitabım daha olacak, şimdi onu hazırlıyorum. Oğlum Pars’la yaptığımız kitap, en çok satan çocuk yemekleri kitabı olmuştu. İkincisini hazırladım, yakında çıkacak.”

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Uğur Akkuştan Ebru Şallıya 11 milyonluk hediye

KÜSMEDİK Kİ BARIŞALIM! 

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çıkışta 11 milyon lira değerindeki Bentley Continental’a bindi. Aracı eşi için alan Akkuş, “Ebru Hanım’a barışma hediyesi olarak mı aldınız?” sorusuna “Biz hiç küsmedik ki, barışalım. Ben eşime hediye almak için sebep aramam” yanıtını verdi.

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