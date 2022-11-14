Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya 11 milyonluk hediye!

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DARP OLAYI OLMADI

Önceki akşam eşi Uğur Akkuş’la Bebek Otel’de yemek yiyen Ebru Şallı, bir ara dışarı çıkıp eczaneye gitti. O sırada muhabirlerle sohbet eden Şallı, eşinden trafikte, araç içinde şiddet gördüğü iddiası sorulunca “Bu konuyla ilgili açıklamamı yaptım. Darp olayı olmadı. Eşimle hiçbir zaman küsmedim. Moral bozmayacak şeyler soracaksanız, konuşmaya devam edelim” dedi.

DEDİKODU PROGRAMLARI AZALIRSA...

Ebru Şallı’ya gündemindeki projeler ve ekrana dönüp dönmeyeceği de soruldu. Ünlü isim şöyle yanıt verdi: “Dedikodu programları azalırsa, ben kadınlar için sağlık ve güzellik programları yapmaya devam edeceğim. Bir yemek kitabım daha olacak, şimdi onu hazırlıyorum. Oğlum Pars’la yaptığımız kitap, en çok satan çocuk yemekleri kitabı olmuştu. İkincisini hazırladım, yakında çıkacak.”

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KÜSMEDİK Kİ BARIŞALIM!

Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çıkışta 11 milyon lira değerindeki Bentley Continental’a bindi. Aracı eşi için alan Akkuş, “Ebru Hanım’a barışma hediyesi olarak mı aldınız?” sorusuna “Biz hiç küsmedik ki, barışalım. Ben eşime hediye almak için sebep aramam” yanıtını verdi.