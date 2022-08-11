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Ufuk Özkan biten evliliğinin ardından ilk kez konuştu

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#Ufuk Özkan#Gonca Vuslateri#Cenazemize Hoş Geldiniz
Ufuk Özkan biten evliliğinin ardından ilk kez konuştu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 07:29

“Cenazemize Hoş Geldiniz” adlı filmde rol alan oyuncu Ufak Özkan biten evliliğinin ardından ilk kez konuştu: Sadece evleri ayırdık!

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Çekim öncesi okuma provası

Gonca Vuslateri’nin senaryosunu kaleme aldığı “Cenazemize Hoş Geldiniz” adlı filmin oyuncu kadrosu tamamlandı. Filmde Sinem Ünsal, Kubilay Aka, Büşra Pekin, Gözde Seda Altuner, Güven Hokna, Ufuk Özkan, Timur Acar, Müge Boz, Şükran Ovalı, Yiğit Özşener, Reha Özcan ve Beren Gözyıldız gibi ünlü isimler rol alacak.

Ufuk Özkan biten evliliğinin ardından ilk kez konuştu

Ekip, çekimlerden önce okuma provası için yapımcı ve yönetmenle bir araya geldi. İlk kez senaryo yazan Gonca Vuslateri yapımda rol alacağını da söyledi. Oyuncu, “Bol kahkahalı gerçekleşti. Bir aile hikâyesi, ben de rol alacağım” dedi.

Sadece evleri ayırdık

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Nazan Güneş’le 17 yıllık evliliklerini sonlandıran Ufuk Özkan, “Her gün görüşüyoruz. Sadece evleri ayırdık” dedi.

Ufuk Özkan biten evliliğinin ardından ilk kez konuştu

Sema herkesi şaşırtıyor

“Yargı” dizisinde de rol alan Şükran Ovalı, “Senaryoyu son anda alıyoruz. Sema (Ergenekon) herkesi şaşırtıyor” dedi.

Ufuk Özkan biten evliliğinin ardından ilk kez konuştu

Her şey çok güzel

“Gizli Saklı” dizisindeki rol arkadaşı Halit Özgür Sarı ile aşk yaşayan Sinem Ünsal, “Birlikte Belgrad’a gittik. Her şey çok güzel” diye konuştu.

Ufuk Özkan biten evliliğinin ardından ilk kez konuştu

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