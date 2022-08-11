Ufuk Özkan biten evliliğinin ardından ilk kez konuştu

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Çekim öncesi okuma provası

Gonca Vuslateri’nin senaryosunu kaleme aldığı “Cenazemize Hoş Geldiniz” adlı filmin oyuncu kadrosu tamamlandı. Filmde Sinem Ünsal, Kubilay Aka, Büşra Pekin, Gözde Seda Altuner, Güven Hokna, Ufuk Özkan, Timur Acar, Müge Boz, Şükran Ovalı, Yiğit Özşener, Reha Özcan ve Beren Gözyıldız gibi ünlü isimler rol alacak.

Ekip, çekimlerden önce okuma provası için yapımcı ve yönetmenle bir araya geldi. İlk kez senaryo yazan Gonca Vuslateri yapımda rol alacağını da söyledi. Oyuncu, “Bol kahkahalı gerçekleşti. Bir aile hikâyesi, ben de rol alacağım” dedi.

Sadece evleri ayırdık

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Nazan Güneş’le 17 yıllık evliliklerini sonlandıran Ufuk Özkan, “Her gün görüşüyoruz. Sadece evleri ayırdık” dedi.

Sema herkesi şaşırtıyor

“Yargı” dizisinde de rol alan Şükran Ovalı, “Senaryoyu son anda alıyoruz. Sema (Ergenekon) herkesi şaşırtıyor” dedi.

Her şey çok güzel

“Gizli Saklı” dizisindeki rol arkadaşı Halit Özgür Sarı ile aşk yaşayan Sinem Ünsal, “Birlikte Belgrad’a gittik. Her şey çok güzel” diye konuştu.