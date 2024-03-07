"Üçüncü eşim Galatasaray Lisesi'nde öğretmendi..."

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Nilgün Belgün ilk evliliğini 19 yaşındayken, tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yapmış çift kısa süre sonra da kızları Oylum Şahin'i kucağına almıştı. Daha sonra anlaşmalı olarak boşanan Belgün ikinci evliliğini usta müzisyen İlham Gencer'in oğlu İlhan Gencer'le yapmıştı. Merve Gencer adında bir kızı olan çift yollarını ayırmıştı.

Nilgün Belgün, son yaptığı paylaşımda üçüncü eşi Attilla Demircioğlu'na yer verdi.

Yıllar boşandığı eşi ile çekildiği bir karesini paylaşan Belgün altına şu notu düştü;

"TBT gününe gelsin.

Üçüncü eşim Attila Demircioğlu

90'lar…

İstanbul Gayrettepe Zeytin Sardunya yılları… İstanbul'un en eğlenceli geceleri orada geçerdi..

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Atilla çalar Fransızca şarkılar söylerdi. Aynı zamanda Galatasaray Lisesi'nde Fransızca Dil ve Edebiyat öğretmeniydi.(Şimdi Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim görevlisi)

Ben de bazen çıkar istek üzerine şarkı söylerdim o da bana eşlik ederdi. İstanbul'un gecelerinin en güzel olduğu yıllardı

BİR ZAMANLAR MAGAZİN DÜNYASI



Bugünün magazin ünlülerinin geçmişte nasıl göründüğünü biliyor musunuz. Peki ya daha onlar ortada yokken magazin sayfalarına kimlerin konuk olduğunu. Şimdi Hafta Sonu dergisi , Hürriyet arşivi ve Instagram'dan derlediğimiz fotoğraflar eşliğinde nostaljik bir yolculuğa çıkalım.

Hey gidi günler… Bir albüm tanıtım kokteylimden!

Pop müziğin duayen ismi Erol Evgin, sosyal medya hesabından paylaştığı nostaljik karelere bir yenisini ekledi. 76 yaşındaki sanatçı, takipçilerini geçmişe yıllarına götürdü.

'İşte Öyle Bir Şey', 'Sevdan Olmasa', 'Söyle Canım' ve 'Bir de Bana Sor' gibi hit parçalara imza atan Erol Evgin, sanatçı arkadaşlarıyla çekildiği bir fotoğrafı, 'tbt' etiketi ile Instagram hesabından yayınladı.

Usta müzisyen, birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı fotoğrafa, 'Bir albüm tanıtım kokteylimden… Nükhet Duru, Bedia Muvahhit ve Adile Naşit ile birlikte… Hey gidi günler!…' mesajını yazdı.

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Selvi Boylum Al Yazmalım’ın ‘Samet’iydi... Şimdi 50 yaşında!

1977 yapımı kült film “Selvi Boylum Al Yazmalım”da Türkan Şoray’ın oynadığı ‘Asya’ ile Kadir İnanır’ın hayat verdiği ‘İlyas’ karakterlerinin oğlu Samet’i canlandıran ve kısa saçlarıyla erkek çocuğu sanılan Elif İnci büyüdü, güzel bir kadın oldu.

Yeşilçam’ın kötü adamı olarak bilinen Bilal İnci’nin kızı, sinemanın ustalarından Kemal İnci’nin de yeğeni olan İnci, şimdi 50 yaşında.

90’lı yılların sonunda yayınlanan “Deli Yürek” dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu, “Selvi Boylum Al Yazmalım”ın hayatının önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söylüyor.

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Elif İnci, Türkan Şoray’la kamera karşısına geçtiği “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminde kısa saçlarıyla erkek çocuğundan farksızdı.

Oyunculuğa devam eden Elif İnci şimdi 50 yaşında.

FOTOĞRAFTAKİ HERKES ÜNLÜ

Ünlüleri aynı karede buluşturan bu fotoğraf Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın Instagram sayfasından...

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Arkın; Hulusi Kentmen, Gülşen Bubikoğlu, Emel Sayın ve Aydemir Akbaş başta olmak üzere dönemin çok sayıda yıldızının da bulunduğu karenin altına 'Antalya Film Festivali hatırası' notunu düşmüştü.

İNATÇI GELİN HATIRASI!

Usta oyuncu Selda Alkor, 1965 yapımı 'İnatçı Gelin' filminin set arkasında çekildikleri bir kareyle Sırrı Gültekin ve Münir Özkul'u andı.

1965 yılında yayınlanan 'İnatçı Gelin' filminde Cüneyt Arkın, Münir Özkul ve Tanju Okan ile başrolü paylaşan Selda Alkor kamera arkasında çekilen bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Çekimleri Sapanca'da gerçekleşen filmin yönetmeni Sırrı Gültekin ve oyuncu Münir Özkul'u yad eden Alkor paylaşımının altına, 'Tekrar günaydın. Elime 'İnatçı Gelin' filminden kamera arkası bir kare geçti, rahmetle anıyorum yönetmen Sırrı Gültekin, Münir Özkul ile Sapanca'dan...' mesajını düştü.

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AH ESKİ GÜNLER

Oyuncu Bennu Yıldırımlar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski günleri yad etti.

İstanbul Şehir Tiyatroları’nda rol aldığı ilk oyundan bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Yıldırımlar altına, ' 1988 den bir merhaba #tbt'si... Nesrin Kadıoğlu arkadaşım bana bir sürpriz yaptı bu fotoğraf ile. Sizde olmayan bir fotoğrafınızla karşılaşmak gerçekten keyifli. İstanbul Şehir Tiyatroları’nda rol aldığım ilk oyun olan Aristofanes’in ‘Kuşlar‘ını unutmam mümkün değil tabii. Ne de güzel müzikleri vardı.



'OLAY FOTOĞRAF'

1994 yılında Hülya Avşar, Demet Akalın, Kamil Sönmez, Özcan Deniz ve Nalan'ın da aralarında bulunduğu kadro ile İzmir Göl Gazinosu'nda sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül, o günlere ait bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. Mahsun Kırmızıgül fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Olay fotoğraf. Bu ceket, giydiğim kırmızı ceketten sonra en göz alıcı ceketim. Şu asalete bakın. Juventus forması mı? Perde mi? Beşiktaş forması mı? Zebra mı? Bende bilmiyorum. Bildiğim tek şey var. Bunu diken modacı bu ceket çok konuşulacak demişti. Adam haklı çıktı. Hülya Avşar, Al Pacino’nun yerli versiyonu hanıma ağa sanki. Özcan boynundaki fular ile benden beter. Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler. Bu kadro ile İzmir Göl gazinosunda bir sezon beraber sahneye çıktık. İnanın sahneye çıkmayı , müzik yapmayı özledim. "

YER: TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSU

Bir döneme damga vuran, şimdilerde ise rol aldığı dizilerle adından söz ettiren oyuncu Işıl Yücesoy, yıllar öncesine ait fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Yücesoy fotoğrafın altına "Taksim Belediye Gazinosu'nun bahçesi. Taksim Parkı'nın içinde çok tarihi çok güzel bir binaydı. Sahnesi dekoru aynı tarihi yansıtıyordu. Kimler geçmedi o sahneden... Bir sürü şey gibi o da yıkıldı gitti... Ama anıları yaşıyor yüreklerimizde hala." notunu düştü.

Mehmet Ali Erbil, ilk eşi ve kızı Sezin Erbil ile yıllar önce çekilen fotoğrafını "Sezinim ve annesi Muhsine" notu ile Instagram'da paylaştı.

Türk sinemasının ünlü ismi Filiz Akın, sosyal medya hesabından yıllar önce çekilmiş bir fotoğraf paylaşıp, takipçilerine "Bu resimdeki seneler önce "Geçmiş Bahar Mimozaları" dizisinde oğlumu oynayan gözlüklü yakışıklıyı tanıdınız mı" diye sordu...

Filiz Akın'ın takipçilerinin çoğu, minik oyuncunun Mehmet Günsür olduğunu hemen bildi.



YILLARI SORMAYIN

Fatih Ürek, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

Ürek, siyah-beyaz fotoğrafın altına 'Yılları sormayın... sol baştan Erkan Can, Özer Tunca, Tevfik Bolulu ve ben...' notunu düştü.

Kadir İnanır, 1979’da İstanbul’a gelen ve ‘Haydarpaşa’nın gelini’ olarak lanse edilen, birçok filmde rol alan Christina Haydar ve kocasıyla birlikte.

Nükhet Duru ile Doğan Canku, gazinodaki kulis odasında yemek yiyorlar. Duru ile Canku kısa süren bir de aşk yaşamışlardı (1978).

‘Orta Şarkın Altın Bülbülü’ lakaplı Neşe Karaböcek, Orhan Gencebay ile Yaşar Kekeva’nın sahibi olduğu Kervan Plak’tan çıkan LP’si çok satınca altın plakla ödüllendirildi.

Türk komedi dünyasının üç ünlü komedyeni ile bir ünlü sunucusu aynı kutlamada bir araya gelince, ortaya bu tarihi fotoğraf çıktı.(1970’lerin sonu).

Hülya Koçyiğit’in kız kardeşi Nilüfer Koçyiğit, iki Tanju arasında kalınca hemen bir dilek tuttu (1975).

NE KADAR ŞANSLIYIM

Ünlü komedyen Ata Demirer, Yeşilçam'ın usta isimlerinden Şener Şen ile yer aldığı kareyi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Demirer, fotoğrafın altına "Ne kadar şanslıyım" notunu düştü.

Fazla kilolarından kurtulan Ata Demirer'in değişimi dikkatlerden kaçmadı.