'BoÅŸandÄ±ÄŸÄ±n adam anne tarafÄ±ndan kardeÅŸimmiÅŸ...'

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Dizinin yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde;

MÃ¼jganâ€™Ä± ziyarete giden RÃ¼Ã§han, abisiyle arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n gerÃ§ek nedenini anlattÄ±:

Küçücük masum bir kÄ±zdÄ±m. Tecavüze uÄŸradÄ±m. Hamile olduÄŸumu bile uzun zaman anlamadÄ±m. DoÄŸurmaktan baÅŸka çarem yoktuâ€¦ Sonra Adnan abim aldÄ± götürdü çocuÄŸu, oÄŸlan çocuÄŸuymuÅŸâ€¦ ÖldürmüÅŸ bebeÄŸi, sonra da zeytinliÄŸe gömmüÅŸ. VicdanÄ±m hiç rahat deÄŸilâ€¦

AynÄ± dakikalarda Somer ile TÃ¼rkan da Sevilay ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in hapishaneye gittiler.

Sevilayâ€™a onu hapishaneden kurtarmayÄ± vaat eden Somer, Kartalâ€™Ä±n sÄ±rrÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±â€¦

Sevilay, Ã¶zgÃ¼r kalma umuduyla bildiÄŸi her ÅŸeyi anlatmaya baÅŸladÄ±:

Kartal istenmeyen bir iliÅŸkiden doÄŸan zavallÄ± bir çocuk. Annesi tecavüze uÄŸramÄ±ÅŸ. Lisede öÄŸrenciyken Kartalâ€™a hamile kalmÄ±ÅŸâ€¦O zavallÄ± liseli kÄ±zcaÄŸÄ±z kim biliyor musun? Annenâ€¦ Rüçhanâ€¦Kartal senin abin Somerâ€¦ KardeÅŸsiniz siz!

RÃ¼Ã§han'Ä±n geÃ§miÅŸindeki acÄ± dolu sÄ±rrÄ± Ã¶ÄŸrenen TÃ¼rkan, eve dÃ¶nder dÃ¶nmez kayÄ±nvalidesine sÄ±kÄ± sÄ±kÄ± sarÄ±ldÄ±.

Ã–ÄŸrendiklerinin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda ezilen Somer ise Kartal'Ä±n evine gitti fakat onu uzaktan seyretmekle yetindi.

RÃ¼Ã§han'Ä±n oÄŸlunun baÅŸÄ±na gelenleri Ã¶ÄŸrenmek isteyen MÃ¼jgan, Adnan'Ä± arayÄ±p onunla gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istediÄŸini sÃ¶yledi ve kahve iÃ§meye davet etti.

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Ellerinde gÃ¼llerle MÃ¼jgan'Ä±n kapÄ±sÄ±na giden Adnan, yÄ±llar sonra yakaladÄ±ÄŸÄ± ÅŸansÄ± iyi deÄŸerlendirmeye kararlÄ±ydÄ±...

Geceyi tek baÅŸÄ±na evden uzakta geÃ§iren Somer, beklemediÄŸi bir anda Kartal'Ä± karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±.

Ä°Ã§inde kopan fÄ±rtÄ±nalara raÄŸmen susan Somer, Ã§ok geÃ§meden Kartal'Ä±n yanÄ±ndan uzakÅŸlaÅŸtÄ±.

Somer'in Ã¶ÄŸrendikleri TÃ¼rkan ile arasÄ±nda yeni duvarlar Ã¶rdÃ¼. Abisi ile eski eÅŸinin kaÄŸÄ±t Ã¼zerinde de olsa bir dÃ¶nem evli olmalarÄ± Somer'i her geÃ§en dakika biraz daha rahatsÄ±z etti.

Adnan, Kartal ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek isteyen Sevilay'Ä± hapishanede ziyaret etti. Adnan'Ä±n tehdit dolu sÃ¶zleri Sevilay'Ä± sindirmeye yetti.

Serdar'Ä± ziyaret iÃ§in hastaneye giden DÃ¶nÃ¼ÅŸ, babasÄ± ile MÃ¼jgan'Ä± birlikte gÃ¶rÃ¼nce ÅŸoke oldu.

Uzay'Ä±n durumundan dolayÄ± zor gÃ¼nler geÃ§iren MÃ¼jgan'Ä± teselli eden SadÄ±k, gÃ¼nÃ¼n sonunda ona dost olamayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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Ekonomik olarak zor gÃ¼nler geÃ§iren ve en deÄŸerli eÅŸyalarÄ±nÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karan RÃ¼Ã§han, mÃ¼zayedeye Ã–zer ile birlikte gitti.

OnlarÄ±n evde olmayÄ±ÅŸÄ±nÄ± fÄ±rsata Ã§evirmek isteyen TÃ¼rkan, Somer ile romantik bir gecenin hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yaptÄ±.

BoÅŸandÄ±ÄŸÄ±n adamla anne tarafÄ±ndan kardeÅŸim...Kartal ile evliliÄŸinin kaÄŸÄ±t üzerinde olduÄŸunu sadece sen biliyorsun Türkan... Ben bilmiyorum...

Somer'in her cÃ¼mlesi TÃ¼rkan'Ä± derinden yaraladÄ±. Elinde tuttuÄŸu yÃ¼zÃ¼kleri yere atan TÃ¼rkan, masadan kalktÄ±...

Adnan'Ä±n ardÄ±ndan Kartal da Sevilay'Ä± ziyarete gitti. Ailesiyle ilgili sÄ±rrÄ± Ã¶ÄŸrenmek isteyen Kartal, Sevilay'Ä± konuÅŸturmayÄ± beceremedi.

Dizinin final sahnesinde;

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MÃ¼jgan'Ä±nÂkendisini rÃ¼Ã§han iÃ§in aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenen Adnan, Ã¶fkeyle soluÄŸu kardeÅŸinin kapÄ±sÄ±nda aldÄ±.

ZÄ±rÄ±l zÄ±rÄ±l aÄŸlÄ±yormuÅŸsun ya bebeÄŸimin mezarÄ± nerede diye... Gel götüreyim seni bebeÄŸinin mezarÄ±na!

Fark ettirmeden onlarÄ± takip eden Kartal, Adnan'a son anda engel oldu.

Kartal, annesi olduÄŸunu bilmediÄŸi RÃ¼Ã§han'Ä± alÄ±p Korman malikanesine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.

Tam evden Ã§Ä±kmak Ã¼zereyken gelen telefon Kartal'Ä±n kafasÄ±nÄ± iyice karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±:

Adnan Bey Sevilay'Ä± ziyarete gitmiÅŸ... Bir kiÅŸi daha var Somer...

ParÃ§alarÄ± birleÅŸtiren Kartal, bu kez Somer'in karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±:

Galiba artÄ±k zamanÄ± geldi... BazÄ± sÄ±rlarÄ± ortaya çÄ±karmanÄ±n...

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