Türkücü Hilal Özdemir muhtar adayı olduğunu açıkladı

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hilal Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Saygıdeğer Suadiye mahallesi sakinleri.

Sizler beni 30 yıldır sanatçı kimliğimle Hilal Özdemir olarak tanıdınız.



Uzun yıllar TRT radyo TV ve özel TV kanallarından evlerinize misafir ettiniz.

Şimdi ise güzel mahallemize vizyon sahibi tam bir Cumhuriyet kadını olarak muhtar adayıyım. Profesyonel iş hayatım sırasında sosyal sorumluluk projelerinin hep içinde oldum, bu projeler nezdinde ve sanat hayatımda bir çok ödüller aldım.

Halen "Engelsiz Yaşam Vakfı’nın Anadolu yakası resmi temsilcisi olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktayım.

8 yıldır kişisel gelişim alanında Kozmik şifa, accesbars, eft, nlp, metatron, nefes, regresyon, kişisel koçluk, reiki, kuantum, astroloji, psikoloji gibi eğitimlerimi de tamamlayıp bu bağlamda da insanlara şifa alanında destek olmaya şifa vermeye devam ediyorum.

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Tam bir doğa aşığı hayvan sever ve hayvan dostuyum.

Sanatçı ruhum, dinamik yapım ve mahallemin değerlerini ileriye taşımak arzusu ile muhtarlık görevine siz Suadiye sakinlerimiz ve 40 yıl boyunca babadan devraldığı muhtarlık görevini en iyi şekilde yapan sevgili "Emel Perk Afacan'ın" da desteğiyle muhtarlık görevine talip oldum.

Tüm mahalle sakinlerinin eşit koşullarda hizmet almasını mahallemizin güvenilir, sakin ve huzurlu yaşama kavuşması için elimden gelenin en iyisini yapmaya söz vererek sizlerin de desteğiyle hizmete talibim.

Saygılarımla...

Suadiye Muhtar adayı Hilal Özdemir."