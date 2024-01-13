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Türkiye'nin yüreğine ateş düştü... Ünlü isimlerden taziye mesajları art arda geldi

Güncelleme Tarihi:

#Acun Ilıcalı#Safiye Soyman#Alişan
Türkiyenin yüreğine ateş düştü... Ünlü isimlerden taziye mesajları art arda geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 09:27

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada dokuz askerin şehit olduğunu, dört askerin yaralandığını duyurdu. Acı haber tüm Türkiye'yi yasa boğarken, ünlü isimler sosyal medya hesaplarında art arda mesajlar yayınladılar...

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ACUN ILICALI

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun"

Türkiyenin yüreğine ateş düştü... Ünlü isimlerden taziye mesajları art arda geldi

ÇAĞLA ŞIKEL

Çağla Şıkel, "Sabır diliyorum, çok üzgünüm..." mesajını yayınladı.

HADİSE

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar ve ailelerine sabır diliyorum..."

Türkiyenin yüreğine ateş düştü... Ünlü isimlerden taziye mesajları art arda geldi

BEYAZIT ÖZTÜRK

"Başımız sağ olsunç Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve halkımıza baş sağlığı dileriz."

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Türkiyenin yüreğine ateş düştü... Ünlü isimlerden taziye mesajları art arda geldi

İPEK AÇAR

"Yüreğimize düşen ateşin tarifi yok. Kahraman şehitlerimizin ebedi yurtları cennet olsun. Ruhları şâd olsun. Ailelerine, milletimize sabırlar yaralı mehmetçiklerimize de tez şifalar..."

Türkiyenin yüreğine ateş düştü... Ünlü isimlerden taziye mesajları art arda geldi

VOLKAN KONAK

"Şehitlerimizin acısını en derinden yaşıyor, acılı ailelerine sabır diliyorum. Terörün her türlüsüne lanet olsun"

Türkiyenin yüreğine ateş düştü... Ünlü isimlerden taziye mesajları art arda geldi

DEMET AKALIN

Çok çok üzgünüm. Şehitlerimize rahmet diliyorum...

Türkiyenin yüreğine ateş düştü... Ünlü isimlerden taziye mesajları art arda geldi

ALİŞAN

Teröre ve destekleyenlere lanet olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türkiye’me baş sağlığı diliyorum.

Türkiyenin yüreğine ateş düştü... Ünlü isimlerden taziye mesajları art arda geldi

EBRU ŞANCI

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Ebru Şancı, Instagram sayfasında Türk bayrağı fotoğrafı paylaştı.

Türkiyenin yüreğine ateş düştü... Ünlü isimlerden taziye mesajları art arda geldi

SAFİYE SOYMAN

Başın sağ olsun Türkiye'm...

Türkiyenin yüreğine ateş düştü... Ünlü isimlerden taziye mesajları art arda geldi

 

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#Acun Ilıcalı#Safiye Soyman#Alişan

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