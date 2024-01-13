Türkiye'nin yüreğine ateş düştü... Ünlü isimlerden taziye mesajları art arda geldi

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ACUN ILICALI

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun"

ÇAĞLA ŞIKEL

Çağla Şıkel, "Sabır diliyorum, çok üzgünüm..." mesajını yayınladı.

HADİSE

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar ve ailelerine sabır diliyorum..."

BEYAZIT ÖZTÜRK

"Başımız sağ olsunç Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve halkımıza baş sağlığı dileriz."

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İPEK AÇAR

"Yüreğimize düşen ateşin tarifi yok. Kahraman şehitlerimizin ebedi yurtları cennet olsun. Ruhları şâd olsun. Ailelerine, milletimize sabırlar yaralı mehmetçiklerimize de tez şifalar..."

VOLKAN KONAK

"Şehitlerimizin acısını en derinden yaşıyor, acılı ailelerine sabır diliyorum. Terörün her türlüsüne lanet olsun"

DEMET AKALIN



Çok çok üzgünüm. Şehitlerimize rahmet diliyorum...

ALİŞAN



Teröre ve destekleyenlere lanet olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türkiye’me baş sağlığı diliyorum.

EBRU ŞANCI

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Ebru Şancı, Instagram sayfasında Türk bayrağı fotoğrafı paylaştı.

SAFİYE SOYMAN



Başın sağ olsun Türkiye'm...