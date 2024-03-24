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'Türkiye'nin Gönül'ü yapayalnız' Vasiyetini açıkladı!

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#Gönül Yazar#Erol Simavi#Ortaköy
Türkiyenin Gönülü yapayalnız Vasiyetini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 08:59

Usta sanatçı Gönül Yazar’ın bacağına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı haberleri sevenlerini korkuttu.

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Sosyal medyada yayılan haberde; ünlü sanatçının bacağına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldığı, 7 gündür iğne ve ilaç tedavisi gördüğü iddia edildi.

Sağlık sorunu nedeniyle Yazar’ın sıkıntılı günler geçirdiği de belirtildi.

Ancak bu hastalık haberinin yeni olmadığı ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabında açıklama yapan Gönül Yazar, hastalığın geçen sene yaşandığını açıklandı:

“Bu olay 4-5 ay önce oldu. Evimdeyim, çok iyiyim. Pıhtı çoktan dağıldı. Merak etmeyin. Arkadaşıma hastalığımı anlattım, o yeni sanmış. Kabahati yok. Doktorlar ‘6’ncı ay kontrole gel’ dedi. Bir ay sonra kahve içmeye giderim.”

Türkiyenin Gönülü yapayalnız Vasiyetini açıkladı

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TÜRKİYE'NİN GÖNÜLÜ YAPAYALNIZ!

Gönül Yazar daha sonra MagazinSortie'ye yaptığı açıklamada ise "Önceki gece birden ağrı tuttu. Yanımda çalışanım da Kayseri'ye cenazeye gitti. Yapayalnızım, sevimsiz bir ağrı tuttu. Ne yapacağımı şaşırdım. Kendi kendime 'yarına çıkarsam iyiyim' dedim... Herkeste uyuyor gece tabii. Sonrasında eski vokalistim beni hastaneye götürür diye düşündüm... Türkiye'nin Gönü'lü yapayalnız..." dedi.

Türkiyenin Gönülü yapayalnız Vasiyetini açıkladı

MİRASINI LÖSEV'E BIRAKACAK

"Kızım çok mirasa kondu babası Erol Simavi’den... Allah'a şükür benim birikimim var gazino zamanından, ona muhtaç değilim. Ortaköy'de oturduğum ev çok pahalılanmış, LÖSEV'e bağış yapacağım orasını. Tabii o ev ben yaşarken benim benden sonrası için o küçük lösemili çocuklar için bağışlayacağım. Hepimiz bu dünyaya çivi çakmaya gelmedik. Hâk vâki olunca bizlerde gideceğiz, o zaman onlara kalacak."

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#Gönül Yazar#Erol Simavi#Ortaköy

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