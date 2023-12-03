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◊ Onur Baştürk: İrem Derici’nin şovunu merak ediyorum. Nasıl bir şey yapacak acaba? Onun dışında yarım asra yaklaşan ülkenin en istikrarlı töreninin yine görkemli geçeceğine şüphem yok.

◊ Savaş Özbey: Türkiye’nin en büyük popüler dünya buluşması. Televizyondan, müzik dünyasından en önemli starlarımız orada olacak. Şovlar da çok cezbedici.

◊ Orkun Ün: İrem’in açılış şovunu ben de çok merak ediyorum. Uzun bir süredir sessizce hazırlanıyor Altın Kelebek için çünkü. E ödüller, yaşanacak heyecan vesaire; çok başka bir gece olacak belli!

◊ Ömür Gedik: Hepsi çok heyecan verici şovlar. İrem Derici’nin neler yapabileceğini, nasıl da sağlam hazırlandığını biliyoruz. Nükhet Duru’nun o güzel sesinin yanında nasıl da kilo verdiğini hep birlikte göreceğiz. Neredeyse her gününü kalabalık konserler vererek geçiren Semicenk efsanesi ödül töreni sayesinde Kanal D ekranından tüm Türkiye’ye yayılacak.



Beni en çok heyecanlandıran şey ise Norm Ender’le “Parla”yı sürpriz bir şovla canlı canlı söyleyecek olmak. Norm Ender çıkınca sahneye atlayabilirim, biri beni tutsun.

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Terim konuşmalı

Seçil Erzan’ın aralarında futbolcuların da olduğu çok sayıda ünlü isimden milyon dolarlar aldığı iddiası halen gündemde. Fatih Terim’in adı da sık sık geçiyor bu olayda. Sizce Terim bu işin neresinde?

◊ Onur Baştürk: Bu olay o kadar çetrefilli ki, neresinden tutsak elimizde kalıyor. Umarım sonuna kadar gidilir bu skandalın.

◊ Ömür Gedik: Fenomenlerin ardından şimdi de Fatih Terim’in başı çektiği bol futbolculu başka bir skandal... “Fatih Terim fonu” muhabbeti, kendisi kapsamlı bir açıklama yapmazsa sadece parasına puluna değil, özel hayatı ve kariyerine de zarar verecek gibi duruyor.

◊ Savaş Özbey: Bence dolaylı ya da dolaysız her yerinde. Söz konusu fon, onun ismiyle kurulmuş. Ne kadar zararı olduğunu kendisi de bilmiyor. Bu işi yapan müdireyle evinde misafir olacak kadar ileri bir ahbaplığı olduğu anlaşılıyor. Bunca yıllık muhteşem bir kariyerin üstüne adının her haberde geçmesi ne üzücü.

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◊ Orkun Ün: Fatih Terim çıkıp konuşmalı. Çünkü o sustukça bir sürü hikâye duyuyorum ben. Hem de çok ilginç hikâyeler. Ve maalesef o hikâyeler doğru çıkar da herkes tarafından duyulursa, itibar kaybı yaşanacak çok belli.

Bir kâkülle iş çözülürdü

Daha önce “alın daraltma” diye bir ameliyat duydunuz mu? 50 yaşındaki şarkıcı Umut Akyürek, hafta içi operasyonla alnını daralttırdı ve çok konuşuldu. Yorumlarınızı alalım.

◊ Savaş Özbey: Yok duymadım, bugüne kadar da alnını daralttırmış kimseyi görmedim. Anlamadığım şu: Alın daralınca ne oluyor tam olarak?

◊ Ömür Gedik: İlk kez duyuyorum. Bir kâkülle iş çözülmez miydi? Alnımdan sorunum olsa sanırım bıçak altına yatmak yerine saçlarımla çözerdim. Ama Umut demek ki böyle mutlu, zaten çok güzel bir kadın, bu hali de hayırlı olsun.

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◊ Orkun Ün: Ben de ilk kez duydum. Ben mutluyum alnımla. Mutsuz olsaydım daraltmayı düşünmezdim muhtemelen.

◊ Onur Baştürk: Hiç duymadım ve çok tuhaf geldi. Alın yazısı da daralmış mı oldu şimdi? Yazık değil mi alın yazısına?

Sahte sektör çöküyor

Dilan Polat’ın “Şampiyonlar Ligi” diye paylaştığı fotoğraftaki herkese soruşturma açıldı. Fenomen Eylül Öztürk de hakkında getirilen yurtdışı yasağıyla ilgili açıklama yaptı, “Bu beni çok mutlu etti. Hep bir belirsizlik vardı. Ama ben zaten yurtdışındayım, o nasıl olacak anlamadım” dedi. Neler oluyor, nereye gidiyor bu iş sizce?

◊ Savaş Özbey: Çok basit aslında: Çıbanın başı patladı, gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Fenomen alemi bağırsaklarını temizliyor. Kötüler ayıklanacak, iyiler ayakta kalacak.

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◊ Orkun Ün: Eylül dalga geçer gibi bir açıklama yaptı ama devlet bu işin peşini bırakmayacak, belli. Bırakmasın da zaten. Kim kaçırıyorsa bir kuruş, versin hesabını.

◊ Ömür Gedik: Emeksiz kazanç üstü görgüsüzlükle emekçi insanlara sosyal medya üzerinden şov yapanların devri bitti. Sosyal medyanın da yüzü değişiyor bu sayede.

◊ Onur Baştürk: Nereye gidiyorsa iyi oluyor. Çığırından çıkan bir sahte sektör çöküyor. En azından emek vermeden para kazanmanın bu kadar olmayacağını anlayacak yeni nesil.

Simge’ye tebrikler

Spotify yılın en çok dinlenen isimlerini açıkladı. Sizin listenizde durumlar nasıl?

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◊ Ömür Gedik: Ben sahnede bol bol “Aşkın Olayım” söyledim, herkes ezbere eşlik ediyordu. Semicenk de yıla damgasını vurdu. Liste şaşırtmadı yani. Benim listeme gelirsek, Teoman ve Sezen Aksu’lu günler geceler der geçerim.

◊ Orkun Ün: Benim liste çok karışık. Kafa da öyle gerçi. 10 saat aralıksız müzik dinlediğim günler mi dersiniz, temmuz ayının ortasında Güllü dinlediğim geceler mi... Her şey var...

◊ Onur Baştürk: Açıklanan listeyle hiç paralellik yok. Bambaşka şeyler dinlemişim. Meditasyon müzikleri filan.

◊ Savaş Özbey: Erkeklerde Semicenk’e hiç şaşırmadım. Kadınlarda da Sezen Aksu el classico. Burada asıl “Aşkın Olayım” parçası en çok dinlenen şarkı olan Simge’yi tebrik etmek lazım. Sonuçta mikrodalgadan çıkma bir şarkı.

Hande’yi de incelesinler

Çinli bilim insanlarının Defne Samyeli’nin vücut yapısını inceleyeceği haberleri çıkmıştı. Samyeli 2 ay içinde Çin’e gideceğini açıkladı. Ne diyorsunuz?

◊ Savaş Özbey: Bence Defne Samyeli gibi Hande Ataizi de çok güzel yaş alıyor. Onu da incelesin Çinliler. Da inceleyip n’apacaklar? Gen haritalarından aşı falan mı?

◊ Onur Baştürk: Ajan olarak filan mı yetiştirecekler acaba? Hani öyle olmasını temenni ediyorum, çünkü daha heyecanlı. Böylesi çok daha anlamsız ve saçma.

◊ Orkun Ün: Yanıldım ben. Yalan haber sanıyordum. Çinlilerin başka işi gücü mü yok diyordum. Yokmuş meğer...

◊ Ömür Gedik: İşin Çin’e gitmeye kadar geleceğini tahmin etmemiştik. Çok incelemek istiyorlarsa Çinliler gelsin buraya, Defne niye gidiyor?

Ne kavga ediyorsunuz ölümlü dünya işte!

Hafta içi “Ölümlü Dünya 2” filminin galası yapıldı. Çok konuşulmadı ama o gala gecesinde iki oyuncunun kuliste kavga ettiği söylentileri çıktı. Duydunuz mu?

◊ Onur Baştürk: Ne filmi ne kavgayı duydum.

◊ Savaş Özbey: Kavgayı duymadım ama “Ne kavga ediyorsunuz, ölümlü dünya işte!” diyorum.

◊ Ömür Gedik: Hiç duymadım bu kavgayı. Galada da olay çıkarılmaz ki ama! Sözleşmelere “Galada kavga edilmez” de yazılsın bundan sonra.

◊ Orkun Ün: Ben duydum. Üstelik oradaki birinden duydum. İki başrol oyuncusu kavgaya tutuşunca hemen atmışlar bunları kulise. Neyse, çıkar elbet kokusu yakında.

Savaş ÖZBEY - Onur BAŞTÜRK - Ömür GEDİK - Orkun ÜN