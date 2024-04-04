'Bay Sinema' Türker İnanoğlu'na veda... Kızı Zeynep İnanoğlu'ndan duygusal konuşma: Baba sana söz veriyorum...

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Duayen isim için ilk tören TİM Show Center’da düzenlendi. Sanat dünyasının ünlü isimleri Türker İnanoğlu'na veda için salondaki yerlerini aldılar.

Zeynep İnanoğlu-Gülşen Bubikoğlu-Ali Mavi Özdemir





Gülşen Bubikoğlu "Zaman zaman birbirimizle mücadele ettik ama bu ters kutuplaşma bize bir sihir getirdi. 40 yıldır bu mücadeleyi birlikte verdik. Şimdi kaybettik ama zorlu zamanlardan geçtik hastalık olarak. O bakımdan şimdi huzur bulduğu için mutluyum." diye konuştu...



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Türker İnanoğlu'nun 50 yıllık hayat arkadaşı ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu törende duygusal anlar yaşadı.

HÜLYA KOÇYİĞİT





"Hepimizin hayatında onun etkisi var, onun dokunuşu var. Her şeyden önce Türk sinemasına çok değerli katkıları var. Çalışma hayatımız, düzensiz, dengesiz, bunun bir raya oturması gerekiyor. Toplantılar yaptık... Dönem dönem sinema çıkmazlara girdi. Bunun halledilmesi için Türker İnanoğlu, bizi alıp Ankara’ya götürdü. Kültür Bakanlığı’nı ziyaret ettik. O bir sinema aşığı, sinema tutkunu, sinema için yapmadığı yok. Hepimizin hamisi onun emeklerine çok büyük saygı duyuyorum. Bugün bir devir kapandı onunla beraber. Öyle güzel eserler bıraktı ki ardında ne mutlu böylesine yaşanmış bir hayata."

ALİ SUNAL

"Benim ilk arkadaşlarımdan, ilk dostlarımdan biriydi Türker Abi. Babamla çok şeker dostlukları vardı. Müthiş anlaşıyorlar, bazen birlikte iş yapamıyorlar ama devamında yine müthiş dostlukları var. Beni keşfeden de Türker Abi oldu. Benimle arkadaşlık kurdu. Aramızdaki yaş farkına baktığımıza rağmen beni en dikkatli dinleyen insandı. Annemle babamla konuşup, beni yatılı misafir ettiler. Kızı Zeynep’le arkadaş olduk. Ben küçükken karanlıktan korkuyordum. Uyurken başımda bekleyip masallar anlatıyordu. Ben Türker Abi'yi böyle hatırlıyorum. Kendi seçtiğim ilk arkadaşım olabilir Türker Abi."

CEM YILMAZ

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"90’lı yılların ortasında Meltem Cumbul Show yapıyordu. Beni çağırmıştı beni orada izlemiş. Bu sahne aktif olduktan sonra burada sahneye çıktım. Bin kez gösteri yaptıysam binine de geldi. Hep ‘en çok seni seviyorum’ derdi ve buna inandırırdı insanı. Ben de en çok beni zannediyordum ama herkesi seviyormuş. Her zaman sahnemize gelip bir ihtiyacın var mı diye sorardı."

İLKER İNANOĞLU

"Çok mükemmeliyetçi bir adamdı. 18 yaşımdan beri sağlık sebeplerinden dolayı Amerika’ya götürdüm. Son zamanlarında yine Amerika’ya gittik ameliyat için. Otele geldik, asansöre bindik orada düğmeye basmaya çalıştı ‘baba bırak onu da ben yapayım dedim’ her şeyi kendisi yapmak isterdi. Çok sert bir babaydı, hala çocuk gibiydim karşısında . Vefat edince üzerimdeki baskı kalkar diye hissediyordum ama yanılmışım. Çok zor... Baba seni çok seviyorum."

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ZEYNEP İNANOĞLU

"Babam önemsediği konuları kimseye emanet etmezdi. Bugünü de kendisi planladı. Benim yurtdışında olacağımı düşünmüştü. Her şeyin üzerinden birkaç kez geçtik. Bütün bu planlamalar yaşanan acıyı azaltmıyormuş. O böyle bir insandı detaylara hakimdi. Çalışkandı, disiplinliydi. Duygularını göstermemekle beraber aşırı duygusaldı. İşine ve çalışma arkadaşlarına inanılmaz bağlıydı. Çok insana dokunup, çok eser bıraktı. Bugün burada sizleri görse çok mutlu olurdu. Tam istediği veda. Sevgili baba beni duyuyorsan hissediyorsan seni çok sevdiğimi bilmeni istiyorum. İsminin ve adının bizlerle yaşaması için elimden gelen her şeyi yapacağımı sözünü veriyorum"

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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY

"Ben Türker Abi'yi Atlas Sineması müzesi sırasında tanıma fırsatı buldum. O sıralarda Türker Abi Atlas Sineması'nda bakanlığımızın kiracısıydı. Kendisini ziyaret edip proje konusunda bilgilendirdim görüşmelerini aldım. Hiç tereddüt etmeden ’Sayın Bakanım bir an önce başlayın elimden ne geliyorsa desteği vereceğim’ o gün anladım Türker Abi'deki sinema aşkını. Yaklaşık üç ay önce Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldik. Zaman zaman sağlığı izin verdiği anlarda kültür ve sanat konusunda görüşlerini alıp fikirlerini sunmasını istiyorduk. Çok faydalı ve değerli bir insandı. Beyaz perde sevdalısıydı diyebilirim. Sinema emekçisi olarak çıktığı bu yolda çok büyük sıkıntılar çekmişti, bu sıkıntıları unutmayıp, sinema emekçileri için elini taşın altına koymayı bilmişti. Gençlere de değer verip her zaman arkalarında durdu. Biz camianın onu hiçbir zaman unutmayacağını biliyoruz. Haziran ayında Atlas Sineması Müzesi’nde Türker İnanoğlu sergisi açmaya karar verdik. Ben bir insanın en büyük eserinin yetiştirdiği insanlar olduğuna inanıyorum."

EROL EVGİN

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"40 yılı aşkın süredir birlikte çok çalışmalar yaptık. Türk sinemasının duayeniydi. Televizyona da çok işler bıraktı. En son Safranbolu Üniversitesi ile ilgili projelerini göstermişti bana. Çok titizdi, çok disiplinliydi. Ben her yıl burada konser veririm. Salon beni büyüler her seferinde. Onu arardım ‘ne kadar güzel bir salon yapmışsın’ derdim. Senin ekibin çok iyi derdim. ‘Askeri disiplin almış onlar’ derdi bana. Ailesine, sevenlerine, sinema ve televizyon dünyasına baş sağlığı diliyorum."

İLKER AKSUM

"Beni 1995 yılında hemen kanatları altına aldı, kariyerimi belirledi. ‘Yabancı Damat’ adlı dizide bana rol vererek kariyerimin gidişatını değiştirmiştir. Türkiye’nin en büyük yapımcısı, tiyatroya büyük katkıları olan bir insandı. Bir daha onun gibisinin geleceğini düşünmüyorum."

GÜL SUNAL

"Sinemacı olarak çok takdir ettiğimiz bir dostumuz. Ama ben onun daha çok mutfakta yemek yapan, komik, yaramaz bir çocuk gibi aile hayatını çok özleyeceğim. Gelirken Ali ile onları konuştuk. Birlikte seyahatlerimiz oldu. O seyahatlerde hep başroldü. Onu hep komik, güzel, yaramaz bir çocuk olarak hatırlayacağım"

NEHİR ERDOĞAN

"Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Ben sadece mesleğimde çok önemli dokunuşları olan bir büyük bir çınarı kaybetmedim, bir çocuğumuza babalık etti Türker Abi. Yarattığı karakterler de babasını kaybetti. Layığıyla görevimizi yapmaya çalışacağız. Belki de Yeşilçam’ın son çınarıydı. Bir devir onunla değişiyor. O insanlar yetiştirdi, sadece oyuncular değil. Ben çok şanlıyım. Onun yetiştirdiği gibi sürdüreceğiz İnşallah."

Törene katılan Mehmet Ali Erbil, bu fotoğrafı "Nurlar içinde uyu" notu ile paylaştı...

İnanoğlu, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca Aile Mezarlığı’na defnedilecek.