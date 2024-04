Türker İnanoğlu'nun 50 yıllık hayat arkadaşı Gülşen Bubikoğlu'ndan duygusal paylaşım: Kıymetli eşimi kaybettik

Haberin Devamı

Gülşen Bubikoğlu sayfasında "Çok kıymetli eşim Türker İnanoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailemizin, tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun" notunu paylaştı.

İnanoğlu'nun vefatının ardından ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladı...

FİLİZ AKIN:

Uzun süredir hastalıklarla uğraşıyordu. Doktorları ve ailesinin bütün gayretine rağmen kurtarılamamış… Hayatında pek çok şeyden de fazla sinemayı seven, gerçekten de son günlerine kadar üreten, önce yönetmen ve yapımcı daha sonra sadece prodüktör olarak devam eden son çınarı, oğlumun babasını kaybettik. Başta eşinin, çocukları Zeynep ve İlker’in, torunlarının ve tüm Sinema camiasının başı sağ olsun, sabırlar diliyorum… 'Bay Sinema' maalesef yok artık…

TÜRKAN ŞORAY:

En yakın dostum ,arkadaşım Türker İnanoğlu’nu kaybettik.

Yokluğunu şimdiden hissetmeye başladım..

Sinema kariyerimi başlatan, hayatımda özel bir yeri olan, değerli setdaşımın kaybından dolayı çok ama çok üzgünüm..

Türk sinemasına kendini adamış, yaptığı katkılarla, verdiği emeklerle yapıtlarıyla ve filmleriyle sonsuza kadar yaşayacak unutulmayacak.

Tüm sinema camiasının, hepimizin başı sağolsun.



Hoşçakal Türker abi. Küçük bir çocukken benimle arkadaşlık yaptığını, Zeynep ile oynayalım diye beni evden alıp kendi evinizde yatılı ağırlamanızı ve uyuyana kadar korktuğum için başımda bekleyip bana masal anlatmanı asla unutmayacağım…

HÜLYA KOÇYİĞİT

Ah Türker ah… Canım dostum, canım arkadaşım… Gerçek bir sinema emekçisini, Türker İnanoğlu’nu az önce kaybetmişiz… Çok derin bir üzüntü içindeyim.

Güle güle ‘Bay Sinema’…. Türk sinemasının temel taşlarından, varlığıyla hep güven veren , huzur veren, mutluluk veren gerçek bir dosttun sen.

Türk sineması; ömrünü sinemaya adamış, gece gündüz sadece sinema için yaşayan, sinemaya adeta oyuncu fabrikatörü olmuş önemli bir ismi kaybetti bugün….

Ah Türker, geride muhteşem bir dostluk bıraktın öncelikle benim için. Açtığın sinema salonları, ülkemize kazandırdığın video, kurduğun stüdyolar, Erler Film, Türvak, Tim Show Center, Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi ve daha nicesi… Ne kadar önemli izler bıraktın gönlünü bu sektöre vermiş insanlara…

Türker İnanoğlu’na Allahtan rahmet, tüm sevenlerine sabır diliyorum. Biricik evlatları sevgili İlker ve sevgili Zeynep size sıkı sıkıya sarılıyorum. Türk sinemasının başı sağ olsun.

KEREM ALIŞIK

İki insan arasındaki en kısa mesafe gülmek ..

Gülmek kadar yakındık Türker ağabey ile birbirimize ..

Gülüşü karanlık bir eve giren güneş ışığı gibiydi..

Dosta da düşmana da keyif verdi ..

Her zaman istediği gibi güldü ..istediğini yaptı ..

hemde çok büyük bir başarıyla yaptı ..

O güldü sinema da güldü ..

Öyle güzel güldü ki ..

Sinema onu ağlatmaya utandı..

Gülüşünü ayrı kendisini ayrı sevdik..

Ama her gülmenin bir ağlaması da vardı ..

Dün gece bizi bırakıp çok sevdiği arkadaşlarının yanına gitti ..

İçimiz avaz avaz ağlarken dışımız sessizce kabullendi

gidişini ..

Bir şey takıldı gırtlağımıza aldığımız nefes boğazımızdan geçmedi ..

Sinemaya bir yaşam verdi..

Yaşam’a bir sinema sanatı verdi ..

Sinema neyin çerçeve içinde neyin dışında kalacağı meselesi derdi ..

Dün gece maalesef kendisi çerçevenin dışına çıktı..

Her zaman sanat’a

sanatçı’ya çiçek verdi ,el verdi ,emek verdi ..

Şimdi sinemayı terk edip gidince hiç bir film başlamaz ki..

Artık bizde ne film kaldı ne ses ne soluk ..

Mekanın cennet olsun Türker ağabeyciğim..

Nur içinde yat …



Türk sinema ve televizyon dünyamızın duayeni, değerli dostum Türker İnanoğlu ’nu kaybettik. Yapımcı, yönetmen, senarist olarak ömrünü sanata adamış Türker İnanoğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.

MELEK BAYKAL

Sevgili Türker ağabeyimiz çook üzgünüm çok😢ve şu anda ne yapacağımı ne yazacağımı bilemez haldeyim😔… Haberi aldığımda inanamadım, inanmak istemedim. Bunca yıl birlikte çalıştık, beraber yollar aştık. Şu an tek hissettiğim tarifi olmayan bir acı. Yeri doldurulamaz babacan bir insandınız…İyi ki sizi tanıdım iyi ki birlikte çalışma şansını yakaladım.. Hakkınızı helal edin Türker abicim, emekleriniz unutulmaz. Biz sizi hiç ama hiç unutmayacağız. Her daim sevgi ve saygı ile hatırlayacağız. Nurlarda uyuyun. 🙏