Türkan Şoray'a zeytin dalından taç taktılar

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Şoray, “Her kitap yeni bir dünyadır, sevdiğim yazarları burada bir arada görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kitap fuarları bulunduğu yerin kültür ve sanatına büyük hizmet ediyor” dedi.

Fuara Ahmet Ümit onur konuğu oldu ve 100’e yakın yayınevi katıldı. Usta kalem Ayşe Kulin de konuklardandı ve fuara gösterilen yoğun ilgiden mutluluk duyduğunu belirtti.

Ayrıca yazlık sinema konseptinde düzenlenen film gösteriminde katılımcılar, “Selvi Boylum Al Yazmalım”ı izledi. Gösterim sonunda sahneye çıkan Türkan Şoray’a hitaben Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Sen bizi emekle, şefkatle, insani değerlerle tanıştırdın, buluşturdun. Bize bunları öğrettin. Biz de sana teşekkür olarak sadece kalbimizin değil bütün hayatımızın sultanı olarak bu zeytin dalından yapılmış tacı hediye etmek istiyoruz” diyerek kristal bir yıldızla taç hediye etti.