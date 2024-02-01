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Türkan Şoray'a 46 yıl sonra gala sürprizi

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#Türkan Şoray#Bir Aşk Masalı-Ferhat İle Şirin#Moskova
Türkan Şoraya 46 yıl sonra gala sürprizi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 08:05

46 yıl önce çekilen “Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin” filminin galasına katılamayan Türkan Şoray’a özel bir sürpriz yapıldı. Film için Moskova’da gala yapılacak, etkinliğe sanatçı da katılacak.

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1978’DEKİ GALAYA KATILAMAMIŞTI

Nâzım Hikmet’in “Ferhat ile Şirin” adlı üç perdelik oyunundan esinlenilerek senaryolaştırılan, başrollerinde Türkan Şoray, Alla Sigalova ve Faruk Peker’in yer aldığı Türk-Rus ortak yapımı “Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin” filmine 1978’de Moskova’da gala yapılmış, Şoray yoğun işleri nedeniyle etkinliğe katılamamıştı. Sanatçı için özel bir sürpriz hazırlandı.

Türkan Şoraya 46 yıl sonra gala sürprizi

Türkan Şoray ve Alla Sigalova’nın rol aldığı “Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin” filmi Rusça dil ve Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak.

ANMA PROGRAMINDA GÖSTERİLECEK

Moskova Nâzım Hikmet Vakfı tarafından her yıl Nâzım Hikmet’in doğum yıldönümünde düzenlenen anma programında film yeniden izleyicilerle buluşacak. 3 Şubat’ta Moskova’daki Dom Kino Sineması’nda gerçekleştirilecek galaya Türkan Şoray da katılacak. ‘Mehmene Banu’ rolüne hayat veren Şoray, filmde ‘Şirin’ karakterini canlandıran Alla Sigalova’yla da yıllar sonra bir araya gelecek.

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#Türkan Şoray#Bir Aşk Masalı-Ferhat İle Şirin#Moskova

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