Türkan Şoray'a 46 yıl sonra gala sürprizi

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1978’DEKİ GALAYA KATILAMAMIŞTI

Nâzım Hikmet’in “Ferhat ile Şirin” adlı üç perdelik oyunundan esinlenilerek senaryolaştırılan, başrollerinde Türkan Şoray, Alla Sigalova ve Faruk Peker’in yer aldığı Türk-Rus ortak yapımı “Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin” filmine 1978’de Moskova’da gala yapılmış, Şoray yoğun işleri nedeniyle etkinliğe katılamamıştı. Sanatçı için özel bir sürpriz hazırlandı.

ANMA PROGRAMINDA GÖSTERİLECEK

Moskova Nâzım Hikmet Vakfı tarafından her yıl Nâzım Hikmet’in doğum yıldönümünde düzenlenen anma programında film yeniden izleyicilerle buluşacak. 3 Şubat’ta Moskova’daki Dom Kino Sineması’nda gerçekleştirilecek galaya Türkan Şoray da katılacak. ‘Mehmene Banu’ rolüne hayat veren Şoray, filmde ‘Şirin’ karakterini canlandıran Alla Sigalova’yla da yıllar sonra bir araya gelecek.