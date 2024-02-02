×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Türkan Şoray Moskova yolcusu

Güncelleme Tarihi:

#Türkan Şoray#Tamer Levent#Moskova
Türkan Şoray Moskova yolcusu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 07:40

NÂZIM Hikmet’in “Ferhat ile Şirin” adlı üç perdelik oyunundan esinlenilerek senaryolaştırılan ve 46 yıl önce çekilen “Bir Aşk Masalı-Ferhat ile Şirin” filminde başrol oynayan Türkan Şoray, film için 1978’de Moskova’da yapılan galaya katılamamıştı.

Haberin Devamı

 Türk sinemasının ‘Sultan’ına özel bir sürpriz hazırlandı. Film için yarın Moskova’daki Dom Kino Sineması’nda bir gala düzenlenecek.

Sanatçı, Nâzım Hikmet’i anma programı çerçevesinde gerçekleşecek etkinliğe katılmak üzere dün Moskova’ya uçtu. Havalimanında Tamer Levent’le karşılaşan usta oyuncu, meslektaşıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Levent, o kareyi sosyal medyada şu notla paylaştı:

“Biraz önce sevgili Türkan Şoray ile havaalanında karşılaştık. Biz İzmir’e, o Moskova’ya. Ben İzmir Devlet Senfoni’de ‘Askerin Türküsü’nü seslendireceğim. Türkan Hanım da Moskova’da Nâzım Hikmet anısına düzenlenecek ‘Ferhat ile Şirin’ filminin galasına katılacak.”

Türkan Şoray Moskova yolcusu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkan Şoray#Tamer Levent#Moskova

BAKMADAN GEÇME!