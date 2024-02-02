Türkan Şoray Moskova yolcusu

Haberin Devamı

Türk sinemasının ‘Sultan’ına özel bir sürpriz hazırlandı. Film için yarın Moskova’daki Dom Kino Sineması’nda bir gala düzenlenecek.

Sanatçı, Nâzım Hikmet’i anma programı çerçevesinde gerçekleşecek etkinliğe katılmak üzere dün Moskova’ya uçtu. Havalimanında Tamer Levent’le karşılaşan usta oyuncu, meslektaşıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Levent, o kareyi sosyal medyada şu notla paylaştı:

“Biraz önce sevgili Türkan Şoray ile havaalanında karşılaştık. Biz İzmir’e, o Moskova’ya. Ben İzmir Devlet Senfoni’de ‘Askerin Türküsü’nü seslendireceğim. Türkan Hanım da Moskova’da Nâzım Hikmet anısına düzenlenecek ‘Ferhat ile Şirin’ filminin galasına katılacak.”