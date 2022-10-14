Türkan Şoray hayranlarıyla buluşuyor

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Ünlü sanatçı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi’nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleşecek “Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması” etkinliğine misafir olacak.
Efsane isim, 16 Ekim günü saat 14.00’te yapılacak “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin gösteriminden önce sevenleriyle bir araya gelecek.
23 Ekim’e kadar sürecek etkinlik kapsamında, Türk sinemasının klasik filmleri ile son dönemin sevilen yapımlarının gösterimi yapılacak.