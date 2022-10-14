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Türkan Şoray hayranlarıyla buluşuyor

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#Türkan Şoray#Selvi Boylum Al Yazmalım#Beyoğlu Kültür Yolu Festivali
Türkan Şoray hayranlarıyla buluşuyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2022 07:30

TÜRK sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray, hayranlarıyla buluşuyor.

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Ünlü sanatçı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi’nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde gerçekleşecek “Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması” etkinliğine misafir olacak.

Efsane isim, 16 Ekim günü saat 14.00’te yapılacak “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin gösteriminden önce sevenleriyle bir araya gelecek.

23 Ekim’e kadar sürecek etkinlik kapsamında, Türk sinemasının klasik filmleri ile son dönemin sevilen yapımlarının gösterimi yapılacak.

 

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#Türkan Şoray#Selvi Boylum Al Yazmalım#Beyoğlu Kültür Yolu Festivali

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