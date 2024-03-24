'Türk Rambo' Serdar Kebapçılar hayatını kaybetti!

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'Karaşimşek', 'Korkusuz', 'Komando', 'Guıllano' adlı filmleri ile 1985- 1990 yılları arasına damga vuran Serdar Kebapçılar hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu Osman Avcı, 'Serdar Kebapçılar vefat etmiş... Body şampiyonu Türk Rambo...' mesajını paylaştı.

BİR DÖNEME DAMGA VURDU!

Spora 12 yaşında halterle başlayan, daha sonra merak saldığı vücut geliştirmede, 1978 yılında dünya 6’ncısı olan Serdar Kebapçılar, başarılarıyla adından söz ettirdi.

Türkiye’de de birçok madalyayı boynuna takmayı başaran, 1958 doğumlu Serdar Kebapçılar, fit vücuduyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kebapçılar’ın birçok ünlü isimle kamera karşısına geçtiği ’Karaşimşek’, ’Korkusuz’, ’Komando’, ’Guıllano’ adlı filmleri, 1985- 1990 yılları arasında izlenme rekorları kırdı. Filmleri, ABD’li şirketler tarafından da satın alınan Kebapçılar daha sonra ekranlarda yer bulamadı.

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EKRANLARDAN UZAK KALDI

Kebapçılar kısa süren şöhretin ardından verdiği bir röportajda, 'Ben başrol oyuncusu olduğum için yeni projelerde de başrol oynamak istiyordum fakat gelen teklifler başrol olmadığı için ondan uzun bir ara vermek zorunda kaldım. Filmlerimin ardından TGRT’ye bir film çekmiştim. 92-93 yıllarında… Ardından bazı reklam filmleri derken belli bir süre ara verdim.' ifadelerini kullanmıştı.