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Türk Dedektif'te İngilizce oynadılar

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#Türk Dedektif#Haluk Bilginer#Yasemin Kay Allen
Türk Dedektifte İngilizce oynadılar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 08:07

HALUK Bilginer, Yasemin Kay Allen ve Ethan Kai’nin başrolünde yer aldığı, Paramount ve Ay Yapım ortak yapımı polisiye dizi “Türk Dedektif”in basın gösterimi önceki gün Soho House İstanbul’da yapıldı.

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 ‘Müfettiş Çetin İkmen’ karakterini canlandıran Haluk Bilginer, projeyle ilgili şunları söyledi: “Çok severek çalıştığım bir proje. Ben zaman kısıtlılığı nedeniyle neredeyse projede yer alamayacaktım. Fakat sonra çalıştığım diğer projenin ekibiyle ‘Türk Dedektif’ tarafı bir anlaşmaya vardı. Haftada 7 gün çalışarak iki projeyi birden yürütebildim. İyi ki öyle yapmışım. Çetin İkmen karakterini oynamazsam karaktere ayıp olurdu.”

SEVİNCİMİ ANNEMLE PAYLAŞTIM

Yasemin Kay Allen ise hislerini şöyle dile getirdi: “Çok heyecanla girdiğim bir proje oldu. Görüşmeler sonrası rolü aldığımı tahmin ettiğim andaki sevincimi annemle (Suna Yıldızoğlu) paylaştığım an benim için çok değerliydi. Haluk Bey’le de beraber oynama fırsatı bulduğum için çok mutluyum gerçekten.” Nisan Dağ’ın yönetmenliğini üstlendiği ve oyuncuların İngilizce oynadığı dizi, TV+’ta gösterime girdi.

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#Türk Dedektif#Haluk Bilginer#Yasemin Kay Allen

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