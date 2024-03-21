Tüm baskılara rağmen ‘Atatürk 3’ü yapacağız

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Öğrencilerin, Atatürk’ü ve onun mirasını daha iyi anlamaları için Lanistar Media ve Türkiye Özel Okullar Derneği’nin (TÖZOK) başlattığı iş birliğine dair detaylar dün Zorlu AVM’de Paribu Cineverse’de anlatıldı.,

Basın toplantısına yapımcılar Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu ile TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk katıldı.

Saner Ayar - Hakan Karamahmutoğlu

Saner Ayar, lobi faaliyetleri ve terör örgütlerinin tehditleri nedeniyle pek çok ülkede dağıtımı ile galaları yapılamayan “Atatürk” filminin üçüncüsünü çekeceklerini açıkladı:

“Veriler bize ‘Üçüncü filmi yapmayın’ diyor. Organize şekilde kurumlardan baskılar aldık, dünyanın pek çok yerinde tehdit edildik o yüzden üçüncüsünü yapacağız. Yabancı dağıtımcı şirketleri aldıkları tehdit telefonları ile filminizi dağıtmıyorlar. Kişisel tehditler değil, bunlar organize şekilde kurumlardan gelenler. O nedenle bu filmi yapacağız.”