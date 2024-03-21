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Tüm baskılara rağmen ‘Atatürk 3’ü yapacağız

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#Atatürk 1881-1919#Atatürk 3#Saner Ayar
Tüm baskılara rağmen ‘Atatürk 3’ü yapacağız
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2024 07:36

BAŞROLÜNDE Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı “Atatürk 1881-1919” filminin ikincisi, 19 Nisan’da yeniden vizyona girecek.

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 Öğrencilerin, Atatürk’ü ve onun mirasını daha iyi anlamaları için Lanistar Media ve Türkiye Özel Okullar Derneği’nin (TÖZOK) başlattığı iş birliğine dair detaylar dün Zorlu AVM’de Paribu Cineverse’de anlatıldı.,

Basın toplantısına yapımcılar Saner Ayar ve Hakan Karamahmutoğlu ile TÖZOK Başkanı Zafer Öztürk katıldı.

Tüm baskılara rağmen ‘Atatürk 3’ü yapacağız

Saner Ayar -  Hakan Karamahmutoğlu 

Saner Ayar, lobi faaliyetleri ve terör örgütlerinin tehditleri nedeniyle pek çok ülkede dağıtımı ile galaları yapılamayan “Atatürk” filminin üçüncüsünü çekeceklerini açıkladı:

“Veriler bize ‘Üçüncü filmi yapmayın’ diyor. Organize şekilde kurumlardan baskılar aldık, dünyanın pek çok yerinde tehdit edildik o yüzden üçüncüsünü yapacağız. Yabancı dağıtımcı şirketleri aldıkları tehdit telefonları ile filminizi dağıtmıyorlar. Kişisel tehditler değil, bunlar organize şekilde kurumlardan gelenler. O nedenle bu filmi yapacağız.” 

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#Atatürk 1881-1919#Atatürk 3#Saner Ayar

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