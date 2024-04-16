Şarkıcı Nez'den ‘tüketim çılgınlığı’na tepki: Hayatı minimal yaşıyorum!

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Nez önceki gün Cihangir’de köpeğini dolaştırırken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, hayatı minimal yaşadığını ifade ederek fazla tüketimin zararlı olduğunu söyledi:

“En baba telefon markasını alan ender ülkelerden biriyiz. Arabalara bakıyorsunuz, son model. Bunlar bana göre çok fuzuli şeyler. Ben sokaktaki kedilere harcamayı seviyorum o parayı. Hayvanlarla paylaşıyorum. 17 yıl İngiltere’de yaşadım, hiç böyle şeyler görmedim. ‘Moda’ dediğimiz şey ne yazık ki her şeyin son modeli. Aylardır aynı sahne kostümünü giyiyorum, insanlar şaşırıyor. Dünyaca ünlü yıldızlar bile bir turneye gidip üç kıyafetle bitiriyor işi. Tüketim ülkesinde yaşıyoruz!”

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12 AY RAMAZANMIŞ GİBİ YAŞIYORUM

Mahallesindeki yaklaşık 40 kedinin bakımını üstlendiğini de sözlerine ekleyen Nez, açıklamalarına şöyle devam etti:

“İki mahalleye gidiyorum. Günde iki kez besleme yapıyorum, 40 kadar kediye bakabiliyorum. Allah güç verdiği sürece paylaşıyorum. ‘Onlar sessiz kullar’ diyoruz ya, onların duaları yeter. Tabii ki ramazan önemli ama ben sanki 12 ay ramazanmış gibi yaşıyorum. Bu çok önemli. 45 yaşındayım, yemeği günde bir kez yiyorum. Her gün oruç tutuyorum aslında. Sadece doymak için yiyorum.”