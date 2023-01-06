Tuğçe Tayfur 'Bazı şeyleri kaldıramıyorum' dedi, sahneleri bıraktı: Annemin hayatı bana cazip geliyor

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Tayfur kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Sevgili dinleyicilerim, 18 yaşımdan beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum biliyosunuz. Çok anılar biriktirdim. Çok şey öğrendim. Yeri geldi güldüm, yeri geldi ağladım, yeri geldi büyük kazıklar yedim, yeri geldi manüplasyona uğradım. Ama bu süreçte istediğim her şeyi başardım. En büyük gurunım babamın şarkılarını söylemek oldu sizlerle hep beraber. Ama ben artık sahne almak istemiyorum. Bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı. Birkaç zamandır sözünü verdiğim sahneleri bitirmeyi bekliyordum. Bundan sonra neler yaparım benim için de sürpriz olacak. Bu zamana kadar benimle birlikte şarkıları göz göze kalp kalbe söyleyen tüm dinleyicilerime sevgilerimi iletiyorum ve anlayışının bekliyorum."

Tayfur, 'Sahneleri bırakmasını nişanlısı istedi' iddialarına da telefonla bağlandığı 2. Sayfa programında yanıt verdi:

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"Hiç kimsenin isteklerine göre kararlar vermiyorum. Kendi vermiş olduğum bir karar. Annemle istişare ettik. Çok uzun süredir de düşünüyordum ama söz verdiğim sahnelerim vardı. Onların bitmesini bekliyordum. Yılbaşıyla birlikte de bitti sahneler. Ocak ayı ile birlikte gelen teklifleri geri çevirmeye başladım. Biliyorsunuz annem ben çok küçük yaşlardayken maneviyetı ile ön planda olmaya başladı. Ergenlik dönemimle birlikte onun değişimini fark ettim. Her zaman onun hayatı cazip geliyordu bana açıkcası. Sanırım artık maneviyatım çok ağır basıyor. Şarkı söylemeyi çok seviyorum o ayrı bir şey ama o içkili ortamları artık kaldıramıyorum. Herkesin kendi yaşam şekli, tarzı kötü bir şey yoktur illaki ama bu zamana kadar da sonuçta o işten ekmek kazandım bir şey söyleyemem... Atıyorum bir şampanya gönderilmesi beni rahatsız ediyor artık. Bizim camiamızda bir katakulli var, ben artık kaldıramıyorum. Bu saatten sonra ne yapacağım bana da sürpriz olacak. Ben camia ile ilgili her şeyi komple kapatmak istiyorum. Çalışmaya alışmış bir insan olarak çalışırım mutlaka ama daha uygun, kafama daha yatan işler yaparak sanırım..."

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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ONU SORAMAZSINI

13 Ocak’ta vizyona girecek “İllegal Hayatlar” filmi için önceki akşam Mesai Karaköy’de bir yemek daveti düzenlendi.





Başrolleri paylaşan Mahsun Karaca ve Müjde Uzman, davette objektiflere birlikte poz verdi. Uzman’a aşk yaşadığı Oğuzhan Uğur’la ilgili sorular yöneltildi. Oyuncu, “Onu soramazsınız, konumuz bu değil. Film için buradayız. Hiçbir şeyin filmin önüne geçmesini istemiyorum” diyerek soruları yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

YOK YA NE YORGUNLUĞU!

Merve Özbey, 2 yaşındaki kızı Elif Özüm ve geçen eylül ayında dünyaya gelen oğlu Emir ile verdiği bu pozu Instagram sayfasında paylaştı.

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Ünlü şarkıcının “Yok yahu, ne yorgunluğu. Taşırım ben” notunu düştüğü kareye yorum yağdı.

AŞIKLAR SİMİTİ BÖLÜŞTÜ

Sabancı ailesinin genç üyelerinden Faruk Sabancı, önceki gün Nişantaşı’nda sevgilisi Dilay Korkmaz ile görüntülendi.

Birlikte yürüyüş yapan ikili, bir ara simitçi tezgahında durdu. Karnı acıkan Dilay Korkmaz bir simit satın alırken, yarısını bölerek sevgilisi Faruk Sabancı’ya verdi. Görüntülendiklerini fark eden ünlü çift, koşar adım oradan uzaklaştı. (Behlül AYDIN)

ESKİ SAYFA KAPANMADI

Aslı Samat önceki akşam Asmalımescit’teki Room Pera adlı mekânda arkadaşlarıyla buluştu.

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Mekân çıkışı soruları yanıtlayan oyuncu, aşk hayatıyla ilgili “Eski bir sayfayı kapatamadığım için yeni aşk da olmuyor” dedi. (Sayit DURMAZ)

CENNET BAHÇESİ OLDU EVİM

Kanal D’nin yayınladığı dönem büyük ses getiren dizisi “Sadakatsiz”le yıldızı parlayan Melis Sezen, 26 yaşına girdi.

Doğum gününde evine gelen çiçekleri ve hediyeleri paylaşan ünlü oyuncu sevenlerine “Cennet bahçesi oldu evim, çok seviyorum, iyi ki, hep birlikte harika bir yıla” notuyla teşekkür etti.

PAKİSTAN'A YARDIM ELİ

Gamze Özçelik kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile bu kez Pakistan’a yardım eli uzattı.

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Geçtiğimiz aylarda büyük bir sel felaketi yaşanan ülkeye ekibiyle giden Özçelik, erzak ve battaniye dağıttı. Özçelik’in bölge halkına yardım ettiği kareler, derneğin resmi instagram hesabında da takipçileriyle paylaşıldı.

ALEYNA'NIN BAŞKA BİR AURASI VAR

POP müziğinin önemli vokallerinden Melis Sökmen, İpek Açar’ın TRT Müzik ekranlarında yayınlanan “İpek Yolu” adlı programına konuk oldu.

Melis Sökmen ve İpek Açar, İstanbul Akademi Orkestrası eşliğinde, Alper Kömürcü direktörlüğünde etkileyici bir performansa imza atıp, düetler yaptılar. Melis Sökmen, İpek Açar’la olan sohbetinde ise yeni jenerasyon şarkıcılar için yorum yaptı. Sökmen “Takip etmek çok zor ama, çok yetenekli çocuklar var. Mesela Aleyna Tilki, onun başka bir aurası var, çok yetenekli” dedi.

RITCHIE TAM NOT VERDİ

DÜNYACA ünlü yönetmen Guy Ritchie’nin imzasını taşıyan “Servet Operasyonu” filminde rol alan Bestemsu Özdemir, sette yaşadıklarını anlattı.

Birçok sahnesi Antalya’da çekilen filmde Hollywood yıldızları Jason Statham, Hugh Grant, Aubrey Plaza ve Josh Hartnett’le aynı kadroda yer alan oyuncu, “Hayatımın en inanılmaz tecrübesiydi diyebilirim. Guy Ritchie’nin yönetimindeki filmde Jason Statham’la beraber aynı sahneleri paylaşmak her oyuncunun hayalidir. Bizim setlerimizden çok farklı bir set ortamı vardı” dedi. Filmin izleyiciyle buluşacağı 13 Ocak’ı iple çektiğini ifade eden Özdemir, “Uluslararası başka projelerde yer almak adına görüşmelerimiz sürüyor” diye konuştu. Guy Ritchie’nin de Özdemir’in oyunculuğunu çok beğendiği öğrenildi. (Behlül AYDIN)

ÇEKİMLER TAMAMLANDI

YÖNETMENLİĞİNİ Ali İlhan’ın üstlendiği “Emanet” filminin çekimleri tamamlandı.

Afyon’un Sultandağı ilçesindeki boş bir araziye kurulan platoda yapılan çekimler 4 hafta sürdü. Mustafa Üstündağ ve Tuvana Türkay’ın başrolde olduğu “Emanet”in oyuncu kadrosunda Turgay Tanülkü, Gürgen Öz ve Levent Sülün de yer aldı. Senaryosunu Haluk Özenç’in kaleme aldığı film, geçmişi sırlarla dolu olan Orhan Usta ve ailesinin öyküsünü anlatıyor.