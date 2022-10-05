Kız isteme... Nişan... Ayrılık... Barış... Her şey 19 günde oldu!

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Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, bir süre aşk yaşadığı sevgilisi Burak Kalfa’dan evlenme teklifi almış, çift 16 Eylül'de aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlamıştı.

Düğün için gün sayan çiftten kötü haber geldi. Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa yollarını ayırdı.

Ayrılığın ardında Tuğçe Tayfur birlikte yer aldıkları fotoğrafları sildi, Burak Kalfa'yı takipten çıktı.

Burak Kalfa ise Instagram sayfasından yazılı bir açıklama yayınladı:

"Hakkımızda çıkan haberler doğrudur. Tuğçe Tayfur Hanım ile ilişkimiz saygı çerçevesinde bitmiştir. Gönlü, yüreği, bahtı açık olsun..."

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DÜĞÜNDE ORTAYA ÇIKTILAR

Ayrılık açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden Tuğçe Tayfur ile Burak Kalfa, yakın bir dostlarının düğününe birlikte katıldı. Tayfur, Cengiz Kurtoğlu'nun da yer aldığı fotoğrafları Instagram sayfasında paylaştı.

FERDİ TAYFUR TÖRENE KATILMAMIŞTI

Tuğçe Tayfur, nişan fotoğraflarını da Instagram hesabında paylaşmış, aile bireylerinin yer aldığı karelerde Ferdi Tayfur'un olmaması dikkat çekmişti.

Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un nişanda olmamasıyle ilgili bir açıklama yayınlamıştı:

"Babamla ilgili çok mesaj alıyorum. Açıklama yapalım, kaflarda sorular kalmasın. Gildiğiniz üzere babam Marmaris'te yaşıyor. Onun için yolculuk yapmak maalesef bu dönemde pek mümkün olmadığı için Burak Bey ile biz yanına gittik. Önce Burak Bey babamdan istedi yani anlayacağınız. Dün gece her iki ailenin de rızasıyla evliliğe ilk adımı attık. Bizler de babamızı yanımızda görmeyi çok isterdik ama darısı düğüne diyelim."