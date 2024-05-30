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Tuba Ünsal ve Pınar Altuğ'dan Deniz Akkaya yorumu: Beni derinden etkiledi

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#Pınar Altuğ#Deniz Akkaya#Tuba Ünsal
Tuba Ünsal ve Pınar Altuğdan Deniz Akkaya yorumu: Beni derinden etkiledi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 07:45

Eski manken Deniz Akkaya’nın 16 yaşındaki kızı Ayşe ile yaşadığı kavga gündem oldu. Akkaya sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada kızı Ayşe’nin kendisine saldırdığını, balkona kilitlediğini ve eve polis çağırdığını söyledi. Eski mankenin paylaşımları ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ayşe’yi koruma altına aldığını açıkladı.

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KİMSENİN BİR ŞEY DEMEYE HAKKI YOK

Pınar Altuğ katıldığı davette Deniz Akkaya’nın kızı ile yaşadığı sorunlar hakkında konuştu. 15 yaşında Bir kızı olan Pınar Altuğ, “Çok üzgünüm. Ergenlik zor bir süreç. Anne kız arasında çatışmalar çok normal ama bunun boyutunu bizler tam bilmiyoruz. Buna kimsenin de bir şey deme hakkı yok. Umarım kısa sürede sorunlar çözülür ve onlar da rahatlarlar” dedi. (Sayit DURMAZ)

Tuba Ünsal ve Pınar Altuğdan Deniz Akkaya yorumu: Beni derinden etkiledi

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın 15 yaşında Su adlı bir kızları var.

YALNIZ BİR ANNE OLMAK

İki çocuk sahibi olan Tuba Ünsal konuyla ilgili sorulara “Bu konuya hiç girmek istemem. Çünkü ben de bir kız çocuğu büyütüyorum. Yalnız bir anne olmanın insanı bazen çok zor duruma soktuğu zamanlar oluyor. Bu olay kalbimin içinde derinden beni çok etkiledi. Sevgi gönderiyorum hem anneye hem çocuğa. Ama bunun dışında anne çocuk arasındaki ilişkiyle ilgili hiçbir cümle kuramam. Biz getiriyoruz onları dünyaya, iyisine kötüsüne bin şükür. Hayatta yaptığım en güzel şey. Anne olmak çok özel bir şey” diye yanıt verdi. (Deniz BOY)

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Tuba Ünsal ve Pınar Altuğdan Deniz Akkaya yorumu: Beni derinden etkiledi
Sare adlı bir kızı ve Civan Mert adlı bir oğlu olan Tuba Ünsal spor sonrası objektife takıldı.

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#Pınar Altuğ#Deniz Akkaya#Tuba Ünsal

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