Tuba Ünsal ve Pınar Altuğ'dan Deniz Akkaya yorumu: Beni derinden etkiledi

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KİMSENİN BİR ŞEY DEMEYE HAKKI YOK

Pınar Altuğ katıldığı davette Deniz Akkaya’nın kızı ile yaşadığı sorunlar hakkında konuştu. 15 yaşında Bir kızı olan Pınar Altuğ, “Çok üzgünüm. Ergenlik zor bir süreç. Anne kız arasında çatışmalar çok normal ama bunun boyutunu bizler tam bilmiyoruz. Buna kimsenin de bir şey deme hakkı yok. Umarım kısa sürede sorunlar çözülür ve onlar da rahatlarlar” dedi. (Sayit DURMAZ)

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan’ın 15 yaşında Su adlı bir kızları var.

YALNIZ BİR ANNE OLMAK

İki çocuk sahibi olan Tuba Ünsal konuyla ilgili sorulara “Bu konuya hiç girmek istemem. Çünkü ben de bir kız çocuğu büyütüyorum. Yalnız bir anne olmanın insanı bazen çok zor duruma soktuğu zamanlar oluyor. Bu olay kalbimin içinde derinden beni çok etkiledi. Sevgi gönderiyorum hem anneye hem çocuğa. Ama bunun dışında anne çocuk arasındaki ilişkiyle ilgili hiçbir cümle kuramam. Biz getiriyoruz onları dünyaya, iyisine kötüsüne bin şükür. Hayatta yaptığım en güzel şey. Anne olmak çok özel bir şey” diye yanıt verdi. (Deniz BOY)

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