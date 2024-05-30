Deniz Akkaya: Babam velayeti almak istiyor

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Deniz Akkaya, yaşananların ardından kızını, babası Efe Önbilgin’in gelip almadığını belirtti. Ünlü isim, babası Muzaffer Akkaya’nın da torununun velayetini almak için dava açmaya hazırlandığını açıkladı. Bu duruma izin vermeyeceğini söyleyen Deniz Akkaya, “Babamla yaşayan teyzem, kızımı daha önce iki kez boğmaya çalıştı. Kızımı oraya gönderemem. Geldiğinde de onu yaptırımlar bekliyor” dedi.



Deniz Akkaya, kızı A.Ö.’ye İstanbul Barosu tarafından atanan avukatla ilgili de iddialarda bulunarak şunları anlattı:



BUNU KABUL EDEMEM



“Konuyu kapatıp adı ergenlik olan bu sorunu çözmek için profesyonellerle konuşmaya niyet etmiştim. Fakat avukat hanımefendi, babama gitmiş. Sonra da benim avukatıma ulaşarak; kızımın çok pişman olduğunu, davaları çekeceğini, tek isteğinin dedesinin yanında kalmak olduğu bilgisini vermiş. Ben de bunu kabul edemeyeceğimi söyledim. Aklıselim aile bireylerimiz babamı arayarak, benim ve kızımın çok zarar gördüğünü söyledi ve babamı defalarca uyardı. Babam ise ‘Deniz’i hapse attıracağım’ dedi.”

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BANA TEKME ATTI

Deniz Akkaya’nın kızı A.Ö.’nün ifadesinde şunların yer aldığı iddia edildi: “Deniz Akkaya önce kızına tokat attı. Sonra birbirlerine hakaret ve tehditler ettiler. Akkaya, kızının okul çantasını ve termosunu fırlattı. Termos çenesine geldi ve A.Ö. yaralandı. A.Ö.’nün babasıyla tatil planını gören Deniz Akkaya daha da sinirlendi. Kızı, annesinin kendisini çok şiddetli darp ettiğini söyledi. Önce yere yatırdığını, boğazına sarıldığını sonra ayağıyla kafasını tekmelediğini belirtti. Akkaya’nın elinden kurtulmak için hamle yaptığını ifade etti. Sonra da annesinin polisi aradığını söyledi.”