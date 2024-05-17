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Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor?

Güncelleme Tarihi:

#Zeynep Beşerler#Emir İçgören#Erkan Kolçak Köstendil
Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 13:25

Murat Boz, Tuba Büyüküstün’le oynadığı sevişme sahnesinden sonra sosyal medyada yapılan “Gerçekten sevişmişler, kesin sevgililer” yorumlarına yanıt verdi.

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Selim Akar’ın YouTube programına konuk olan Murat Boz şöyle konuştu: “Demek ki iyi oynamışız, ben onu anlıyorum. Tuba’yla hiçbir zaman sevgili olmadık. Çok iyi iki arkadaşız. Hatta çok iyi sırdaşız. Çok severim. O sahneler öyle kolay sahneler değil. Öyle tek başınıza değilsiniz, etrafta bütün set ekibi var. Ben yönetmenlerimizden destek aldım. Tuba’yla çok nadir yakalanan bir dostluğumuz var.”

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Oğulları için bir arada

 10 yıllık evlilikleri biten Zeynep Beşerler ve Emir İçgören, oğulları Kerem’in yaş gününde bir araya geldi. 

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Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor

İhanet dedikodularıyla gündeme gelen ve birkaç ay önce boşanan Zeynep Beşerler ile Emir İçgören, Kerem’in doğum gününü kutladı. Beşerler, fotoğraflarını Instagram’da “Boncuğum hayatta mutluluk hep seninle olsun. Seni çok seviyorum” notuyla paylaştı.

Cannes’da onur konuğu

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”nın Ceylin’i Pınar Deniz,bu yıl 77’ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında Magnum’un düzenlediği etkinliğe katıldı. 

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor

Pınar Deniz, etkinliğe Magnum Türkiye’nin onur konuğu olarak katıldı. Museum Of Fine Clothing imzalı bir tasarım giyen ünlü oyuncu, La Croissette Plajı’nda bulunan Magnum Dipping Bar’da kendi Magnum’unu tasarladı.

Kankamla geziyorum

Erkan Kolçak Köstendil önceki akşam Etiler’deki Serafina adlı mekândan kucağında oğlu Marsel’le çıkarken görüntülendi. Oğlunu aracına bindirip soruları yanıtlayan oyuncu, “Cansu (eşi Cansu Tosun) sette, ben de kankamla geziyorum. Her gün Marsel’leyim. Takılıyoruz birlikte, çok keyif alıyorum. Ben ondan daha çocuğum zaten, o benimle oynuyor” dedi.

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Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor


Oğlunun futbol oynamayı sevdiğini de dile getiren Köstendil, “Top oynuyor ve bu çok hoşuma gidiyor. İleride de istediği mesleği yapacak. Saçma sapan bir şey istemediği sürece destek olacağız” diye konuştu. Arabada beklerken sıkılan Marsel “Baba hadi” diye bağırınca, Köstendil “Marsel sizinle kavga etmeden ben gideyim” diyerek aracına bindi. (Sayit DURMAZ)

Heykel yapıyorum

Merve Büyüksaraç önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor

Bir süredir yaşadığı Amerika’dan dönen eski model, “Eşimin işleri nedeniyle 5 yıl orada kaldık. Bir sene önce döndük. Uzun zamandır heykel yapıyorum. Haftaya da bir sergim olacak. Çocuklar olunca modellik yapmadım. Sanatla uğraşmayı seviyorum” dedi. Büyüksaraç, geçtiğimiz yıl ikinci kez anne olmuştu.
(Sayit DURMAZ)

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Bir daha doğsam oryantal olmam

Tanyeli, Pınar Kerimoğlu’nun YouTube kanalına konuk oldu. Uzun zamandır kanser tedavisi gören ünlü isim, hastalık süreci ile ilgili de bilgi verdi.

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor

Tanyeli “Beni dertleri ile hasta ettiler. Şimdi tedavi etmeye çalışıyorlar” diyerek sitem etti. Ünlü isim, Türkiye’de artık oryantal kalmadığını da söyledi: “Oryantal gazinoda değil sanatsal yerlerde olmalı. Benim rütbem yüksek, benim gibi kim geldi? Son zamanlarda gerçekten iyi diyeceğim oryantal yetişmedi. Oryantal yok.” Tanyeli ayrıca “Bir daha doğsam oryantal olmak istemem” dedi.

Buray'dan çifte klip

Pop müziğin sevilen ismi Buray, dört günde iki klip yayınladı.

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Tuba Büyüküstün ile Murat Boz aşk mı yaşıyor

Buray, “Bedduam Yok” ve “Kalbime Kalbime” adlı şarkılarına çektiği klipleri müzikseverlerin beğenisine sundu.  Yönetmen koltuğunda Ahmet Can Tekin’in oturduğu klipler, Buray’ın YouTube sayfasında yayınlandı.

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#Zeynep Beşerler#Emir İçgören#Erkan Kolçak Köstendil

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