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Tuba Büyüküstün ikizlerle tatilde

Güncelleme Tarihi:

#Tuba Büyüküstün#Süreyya Yalçın#Can Yaman
Tuba Büyüküstün ikizlerle tatilde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2023 11:06

Tuba Büyüküstün, ikiz kızları Maya ve Toprak’la birlikte tatile çıktı.

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Ünlü oyuncu, keyifli tatilden eğlenceli pozlarını sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı.

Tuba Büyüküstün ikizlerle tatilde

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

TEKNEDE AŞK

Amerika’da yaşayan Süreyya Yalçın ve eşi Ozan Baran Türkiye’ye gelip Bodrum sezonunu açtı.

Tuba Büyüküstün ikizlerle tatilde

Ünlü çift önceki gün tekneyle Bodrum koylarını gezdi. Süreyya Yalçın teknede eşiyle öpüşürken çekilen karesini de Instagram hesabında “Dünyam” notuyla paylaştı.

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YENİDEN TİYATRO SAHNESİNDE

İlk kez geçen yıl tiyatro sahnesine çıkan Pınar Altuğ, yeni bir oyunda rol almaya hazırlanıyor.

Tuba Büyüküstün ikizlerle tatilde

 
Ünlü oyuncu önceki gün Duru Tiyatro’da Emre Kınay’la bir araya geldi. Kınay, oyun öncesi senaryo ve prova çalışmaları için buluştuklarını söyledi. İkiliye, projede rol alacak genç oyuncu Derin Bülbül de eşlik etti.

KIZA BAK ÜF!

İrem Derici, Adana ve Mersin’deki Jolly Joker’lerde verdiği konserlerin fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınladı.

Tuba Büyüküstün ikizlerle tatilde

Ünlü şarkıcı, dün sabah yaptığı paylaşıma “Sabah sabah içiniz açılsın. Kıza bak be, üf! Size ölürüm bak, delirtmeyin beni” notunu düştü. Takipçileri fotoğraflara beğeni ve yorum yağdırdı.

 GENÇLERE SESLENDİ: KORKU SİZİ YÖNLENDİRMESİN

Can Yaman, oyunculuk kariyerini sürdürdüğü İtalya’nın Roma şehrinde düzenlenen “Ergenlerin gelecek kaygısı” konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Tuba Büyüküstün ikizlerle tatilde

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Gençlere “Potansiyelinizin farkında olun ve asla korkunun sizi yönlendirmesine izin vermeyin” diye seslenen Yaman, şöyle konuştu: “Hayatı kucakla ve hayat seni kucaklasın. Gelecek harika bir sürpriz olmalı. Gelecek harika bir gizemdir: Şimdiyi güvenle ve olumlu bir şekilde yaşa, elindeki araçları akıllıca kullan ve sonunda yolculuğun hayal ettiğinden çok daha güzel olacağını anlayacaksın! Hadi tam gücümüzle gidelim, çocuklar!”

Tuba Büyüküstün ikizlerle tatilde

 

 

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#Tuba Büyüküstün#Süreyya Yalçın#Can Yaman

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