Toprak Razgatlıoğlu kimdir, nereli, babası kim? Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu hakkında bilgiler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Ev alacaklar dikkat Detayları belli oldu: Sıfır konuta faiz indirimiEv alacaklar dikkat! Detayları belli oldu: Sıfır konuta faiz indirimi#Faiz İndirimi
Derbi öncesi akıl oyunları G.Saray 10unla yıkacak... F.Bahçe sır taktikle avlayacak...Derbi öncesi akıl oyunları! G.Saray 10'unla yıkacak... F.Bahçe 'sır' taktikle avlayacak...#Fenerbahçe
Film gibi bir hikaye 20 farklı günde 200 kişinin hayatını kurtardıFilm gibi bir hikaye! 20 farklı günde 200 kişinin hayatını kurtardı#İntihar
Müslümeden kahreden haber Türkiyeyi yasa boğdu: Ailesi ifade için karakola götürüldüMüslüme'den kahreden haber! Türkiye'yi yasa boğdu: Ailesi ifade için karakola götürüldü#Müslüme Yağal
Bakanlık harekete geçti Araç ithalatında önemli gelişmeBakanlık harekete geçti! Araç ithalatında önemli gelişme#Paralel Araç İthalatı
Divanda gergin anlar Fikret Orman kürsüye çıktı ve...Divan'da gergin anlar! Fikret Orman kürsüye çıktı ve...#Beşiktaş
Resmi Gazetede yayımlandı Dev banka geri dönüyorResmi Gazete'de yayımlandı! Dev banka geri dönüyor#Resmi Gazete
Putin yine şaşırttı Koronavirüse karşı 234 yıl önceki mektup...Putin yine şaşırttı! Koronavirüse karşı 234 yıl önceki mektup...#RUSYA
2010 yılında saldırıya uğramıştı İcradan satılıyor, işte fiyatı2010 yılında saldırıya uğramıştı! İcradan satılıyor, işte fiyatı#Mavi Marmara
Aralık listeleri güncellenecek İşte Kasım ayının en ucuz otomobilleriAralık listeleri güncellenecek! İşte Kasım ayının en ucuz otomobilleri#Otomobil
Zamanın ruhunun 10 yıl, 20 yıl gerisindeZamanın ruhunun 10 yıl, 20 yıl gerisinde#Kemal Kılıçdaroğlu
Yakışıklı oyuncunun annesi şaşırttı: 80 yaşına geldiğine inanmayan bir tek ben miyimYakışıklı oyuncunun annesi şaşırttı: 80 yaşına geldiğine inanmayan bir tek ben miyim?#Orlando Bloom
700 yıllık yolculuğun acı kaybı700 yıllık yolculuğun acı kaybı#Sarıkeçili Yörükleri
Çay soğuk dediği için müşterisini öldürmüştü... İfadesi şaşkına çevirdi'Çay soğuk' dediği için müşterisini öldürmüştü... İfadesi şaşkına çevirdi#Cinayet
Kaçan kurbanlığın peşinden giden Onur, ölü bulunmuştu Negatif otopsi raporu...Kaçan kurbanlığın peşinden giden Onur, ölü bulunmuştu! 'Negatif otopsi' raporu...#ANKARA
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Toprak Razgatlıoğlu kimdir, nereli, babası kim? Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu hakkında bilgiler

#Toprak Razgatlıoğlu#Toprak Razgatlıoğlu Kimdir#Toprak Razgatlıoğlu Babası
Toprak Razgatlıoğlu kimdir, nereli, babası kim Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu hakkında bilgiler

Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonluğu yarışı için psite çıkmaya hazırlanıyor. Toprak Razgatlıoğlu Endonezya yarışı ile birlikte araştırılan isimler arasında yer aldı. Babası da kendisi gibi ünlü bir motosikletçi olan Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Toprak Razgatlıoğlu hakkında bilgiler...

Haberin Devamı

Endonezya'da gerçekleşecek olan Dünya Superbike Şampiyonluğu yarışında şampiyonluğa aday gösterilen milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun hayatı merak ediliyor. Ünlü Türk dublör motosikletçinin oğlu olan Toprak Razgatlıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Toprak Razgatlıoğlu'nun hayatı...

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

Toprak Razgatlıoğlu 16 Ekim 1996'da Alanya, Antalya'da doğmuş Türk motosiklet yarışçısıdır. Babasının yönlendirmesiyle 7 yaşından bu yana motosiklet kullanan ve Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirilen Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmiştir.

5 yaşında motor üzerine çıktı Toprak Razgatlıoğlu, 16’sında İstanbul Park’ta pist rekoru kırıp, Türkiye Pist Şampiyonu oldu.

İlk yarışını 5 Ekim 2014 tarihinde Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda bir Kawasaki ZX-6R ile Magny Cours'da kazandı. 2013 ve 2014 yıllarında Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda yarışarak; sırasıyla 10. ve 6. sıralarda yarışı tamamladı.[3] 2015 Avrupa Superstock 600 Şampiyonasını bir Kawasaki ZX-6R ile kazandı. 2017 Avrupa Superstock 1000 ikincisi oldu. 2019 Superbike Fransa ayağını birincilikle tamamlayan ilk Türk milli motosikletçi oldu. 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonunun ilk yarışı olan Avustralya ayağında çizgiyi ilk gören yarışçı olmuştur.

2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda yeni takımı PATA Yamaha ile Avustralya'da sezonun ilk galibiyetini kazandı.

Haberin Devamı

TOPRAK RAZGATLIOĞLU BABASI KİMDİR?

Alanya'da doğan Toprak Razgatlıoğlu, Wheelie Arif anlamına gelen ‘Tek Teker Arif’ olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu'nun ikinci oğludur. Babası, 17 Kasım 2017'de Antalya'da meydana gelen bir motosiklet kazasının ardından arka koltukta bulunan kız arkadaşıyla birlikte hayatını kaybetmiştir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Toprak Razgatlıoğlu#Toprak Razgatlıoğlu Kimdir#Toprak Razgatlıoğlu Babası

BAKMADAN GEÇME!

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

#İntihar
Ev alacaklar dikkat İşte sıfır konuta faiz indiriminin detayları

Ev alacaklar dikkat! İşte 'sıfır konuta faiz indirimi'nin detayları

#Faiz İndirimi