Tomris Oğuzalp kimdir? Ölümünün 7'nci yıl dönümünde anılıyor

Tomris Oğuzalp, 10 Ekim 1932 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.

Çamlıca Kız Lisesi'nin ardından, Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünden mezun olan sanatçı, 1953 yılında Sarı Zeybek ile sinema hayatına atılmış, uzun süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetici olarak çalışmanın ardından, bir süre de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda görev yapmış, daha sonra Kent Oyuncuları'nda bulunmuştur. Genellikle karakter rollerinde yardımcı oyuncu olarak rol alan Oğuzalp, aynı zamanda Çasod üyesi ve seslendirme sanatçısıdır.

Harry Potter filminde Mrs. Weasley'i seslendirdi. Küçük Besleme dizisinde Hayriye Batuhan karakterini canlandırmıştır.

2010 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde safra kesesi ameliyatı olan Tomris Oğuzalp, doktorunun kendisinden bölüme bir cihaz bağışlamasını isteyince biriktirdiği 20 bin TL kadar parasının üzerini kredi kartı ile tamamladı. Bunun üzerine sanatçı kredi kartı borcunu tamamlamayı başaramadı ve bir süre sonra emekli maaşına haciz konuldu. Tomris Oğuzalp hayatının geri kalan kısmında evinin tek göz bir odasında yaşlılık, hastalık ve geçim sıkıntısının kaynaklanan sorunlarla hayat mücadelesi verdi. Üst üste geçirdiği ameliyatlar sağlık durumunu olumsuz yönde etkilemiştir. Üst dişlerindeki kaplamalar çürüdüğü için dökülmüştür. Tomris Oğuzalp bu yüzden konuşmakta zorluk çekmekteydi.

Tomris Oğuzalp 28 Ekim 2013 tarihinde sabah erken saatlerde evinde hayatını kaybetti.Cenazesi 29 Ekim 2013'te Şakirin Camii'nden kaldırılarak Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.