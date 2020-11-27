Tolga Mendi kimdir nereli kaç yaşında?
Tolga Mendi, magazin gündemini yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Acı Aşk, Rüzgarın Kalbi ve Yeni Gelin dizisinde izleyici karşısına çıkan Tolga Mendi, özel hayatı ile de gündemde yer alıyor. Peki, Tolga Mendi kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Tolga Mendi'nin oynadığı diziler ve filmler
Tolga Mendi, 23 Mart 1993 tarihinde Türkiye'nin İzmir şehrinde dünyaya gelmiştir. İsmail Safa Özler Almanca Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde okumaya başlamıştır. 2 dönem oyunculuk eğitimi alan Tolga Mendi, Show TV'de Acı Aşk ve Fox TV'de Rüzgarın Kalbi dizisinde yer almıştır. Tanınması ise Show TV'de yayın hayatına başlayan Yeni Gelin adlı dizide Hazar karakteriyle izleyicilerinin karşısına çıkmıştır.
OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
|Yıl
|Dizi
|Rol
|2015
|Acı Aşk
|Haydar
|2016
|Rüzgarın Kalbi
|Cenk
|2017
|Yeni Gelin
|Hazar
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