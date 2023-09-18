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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının hazırladığı “Bu Memleket Bizim” oyunu önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyiciyle buluştu.

Şehir Tiyatrosu Orkestrası’nın da eşlik ettiği oyunda 300’ü aşkın oyuncu ile 20 kişilik dans ekibi sahne aldı. Tek perde ve 90 dakikadan oluşan oyunu Ali Gökmen Altuğ, Aslı Öngören, Yıldırım Fikret Urağ ve Yiğit Sertdemir yönetti. Oyunda meddah karakterini usta oyuncu Zihni Göktay canlandırdı.

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Göktay, Şehir Tiyatroları’nın 100 yılı aşmış ender kuruluşlardan biri olduğunu söyledi: “Darülbedayi olarak 1914 yılında kurulmuş bir tiyatroyuz. 100. yılı kutlamak tiyatro olarak bizim rüçhan hakkımız. Atatürk’ün emriyle sahneye ilk kez bir Türk kadını Cumhuriyet döneminde çıktı. Tiyatromuz hiçbir zaman perdesini kapatmadı.” Göktay, tiyatroda 60. yılını da kutladı.