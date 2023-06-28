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Titanik pozu

Güncelleme Tarihi:

#Dilan Çıtak Tatlıses#Tuvana Türkay#Pınar Deniz
Titanik pozu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 10:27

Geçen ekim ayında evlenen Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter tatil için Bodrum’u tercih etti.

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Çift önceki gün Cennet Koyu’na demirli teknede arkadaşlarıyla deniz keyfi yaparken görüntülendi. Yanındakilerle şakalaşıp dans eden Dilan Çıtak Tatlıses, bir ara eşinin yanına gitti.

Titanik pozu


Teknenin uç kısmında birbirine sarılan çiftin bu görüntüsü akıllara “Titanik” filminin meşhur sahnesini getirdi. İki ünlü isim daha sonra arkadaşlarıyla beraber denize girip serinledi. (Umut ÜNVER)

Titanik pozu

DENİZDE ÖPÜCÜK

Çeşme’de tatil yapan Tuvana Türkay ve Asuman Dabak önceki gün The Beach of Momo’da görüntülendi.

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Titanik pozu

 Rol aldıkları projenin çekimlerini Hisarcık’ta tamamladıktan sonra soluğu tatilde alan iki yakın arkadaş, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Köpeği Iggy’yi de denize sokan Türkay, suyun içinde sohbet ettiği Dabak’ı öperken objektife böyle yansıdı. (Deniz BOY)

Titanik pozu

ŞELALEDE SERİNLEDİLER

“Yargı” dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım’la çıktığı tatile devam ediyor.

Titanik pozu

Bodrum’un ardından Yunanistan’a geçen âşıklar, önceki gün Polylimnio Şelalesi’nde suya girip yüzdü. İki oyuncu, birbirlerinin çektiği fotoğrafları Instagram sayfalarına ekledi.

Titanik pozu

TATİLE KUZENİYLE ÇIKTI

Asya Kasap, dizi çekimleri biter bitmez dinlenmeye çekildi. İş yoğunluğundan dolayı İzmir’deki ailesine vakit ayıramadığını ve okulunu da dondurmak zorunda kaldığını söyleyen genç oyuncu, önceki gün kuzeni Begüm Pehlivan ile Çeşme’deki Boyalık Beach Otel’in plajında görüntülendi.

Titanik pozu



Asya Kasap, şezlongunda kuzeniyle çektiği selfie’leri sosyal medyada paylaştı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyucnu, daha sonra Begüm Pehlivan’la birlikte denize girdi. Rüzgârlı havada suda fazla duramayan ikili, çareyi şezlonglarına dönmekte buldu.
(Deniz BOY)

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YUNANİSTAN'DA 6 GÜN

Saadet Işıl Aksoy, kızı Marisa Gürcan Kıraner ile Yunanistan-Halkidiki’ye gitti.

Titanik pozu

Oyuncu, kızıyla tatil pozlarını şu notla paylaştı: “Göz açıp kapayıncaya kadar Yunanistan. Uzun zamandır gittiğim en iyi tatil yerlerinden biri oldu Halkidiki. 6 günlük tatilimizi tüm otel ekibi olarak o kadar harika hale getirdiler ki...”

Titanik pozu

 

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#Dilan Çıtak Tatlıses#Tuvana Türkay#Pınar Deniz

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