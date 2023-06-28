Titanik pozu

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Çift önceki gün Cennet Koyu’na demirli teknede arkadaşlarıyla deniz keyfi yaparken görüntülendi. Yanındakilerle şakalaşıp dans eden Dilan Çıtak Tatlıses, bir ara eşinin yanına gitti.

Teknenin uç kısmında birbirine sarılan çiftin bu görüntüsü akıllara “Titanik” filminin meşhur sahnesini getirdi. İki ünlü isim daha sonra arkadaşlarıyla beraber denize girip serinledi. (Umut ÜNVER)

DENİZDE ÖPÜCÜK

Çeşme’de tatil yapan Tuvana Türkay ve Asuman Dabak önceki gün The Beach of Momo’da görüntülendi.

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Rol aldıkları projenin çekimlerini Hisarcık’ta tamamladıktan sonra soluğu tatilde alan iki yakın arkadaş, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Köpeği Iggy’yi de denize sokan Türkay, suyun içinde sohbet ettiği Dabak’ı öperken objektife böyle yansıdı. (Deniz BOY)

ŞELALEDE SERİNLEDİLER

“Yargı” dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım’la çıktığı tatile devam ediyor.

Bodrum’un ardından Yunanistan’a geçen âşıklar, önceki gün Polylimnio Şelalesi’nde suya girip yüzdü. İki oyuncu, birbirlerinin çektiği fotoğrafları Instagram sayfalarına ekledi.

TATİLE KUZENİYLE ÇIKTI

Asya Kasap, dizi çekimleri biter bitmez dinlenmeye çekildi. İş yoğunluğundan dolayı İzmir’deki ailesine vakit ayıramadığını ve okulunu da dondurmak zorunda kaldığını söyleyen genç oyuncu, önceki gün kuzeni Begüm Pehlivan ile Çeşme’deki Boyalık Beach Otel’in plajında görüntülendi.



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Asya Kasap, şezlongunda kuzeniyle çektiği selfie’leri sosyal medyada paylaştı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken oyucnu, daha sonra Begüm Pehlivan’la birlikte denize girdi. Rüzgârlı havada suda fazla duramayan ikili, çareyi şezlonglarına dönmekte buldu.(Deniz BOY)

YUNANİSTAN'DA 6 GÜN

Saadet Işıl Aksoy, kızı Marisa Gürcan Kıraner ile Yunanistan-Halkidiki’ye gitti.

Oyuncu, kızıyla tatil pozlarını şu notla paylaştı: “Göz açıp kapayıncaya kadar Yunanistan. Uzun zamandır gittiğim en iyi tatil yerlerinden biri oldu Halkidiki. 6 günlük tatilimizi tüm otel ekibi olarak o kadar harika hale getirdiler ki...”