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Tina Turner kimdir, neden öldü? Tina Turner şarkıları ve hayatı hakkında detaylı bilgiler

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Tina Turner kimdir, neden öldü Tina Turner şarkıları ve hayatı hakkında detaylı bilgiler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 08:01

Tina Turner, şarkıları, kariyeri ve hayatı ile araştırılan isim oldu. 83 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçı, Amerikan vatandaşlığından çıkıp İsviçre vatandaşlığını tercih etmesiyle uzun süre konuşulmuştu. 2 kez Grammy ödülüne layık görülen Tine Turner, James Bond isimli film için "Golden Eye" isimli şarkıyı seslendirmiştir. Peki, Tina Turner neden öldü? İşte, Tina Turner şarkıları ve biyografi bilgileri

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Gerçek adı Annie Mae Bullock olan Tina Turner, 26 Kasım 1939'da ABD'de doğdu. St. Louise'deki gece kulüplerinde şarkı söyleyen Tina Turner daha sonradan evlendiği gitarist Ike Turner tarafından keşfedilmiş. 1956'da Ike Turner'ın grubuna geri vokal olarak katılmasıyla başlayan ilişkileri evlilikle devam etti. Ama Ike'ın irrasyonel davranışlarından dolayı evlilikleri 1975'te son buldu.

1975 ile 1983 arasında kariyeri epey donuk geçen şarkıcı, 1983'te plak şirketini değiştirerek Capitol ile anlaştı. Al Green'in "Let's Stay Together" parçasını söyleyen Tina Turner bu parçayla İngiltere Top 10'e girmeyi başardı.

"What's Love Got to With It" parçası İngiltere listelerinde 3 numara olurken Amerika'da liste başı oldu. Bu parçanın yer aldığı albümle En İyi Albüm ve En İyi Kadın Pop Vokal dalında 2 Grammy ödülü kazandı.

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1984'te Turner "Mad Max Beyond The Thunderdome" filminde oynamayı kabul etti. Turner'ın bir sonraki hiti "We Don't Need Another Hero" parçası da aynı filmde kullanıldı. Ertesi yıl Mick Jagger ile yardım amaçlı olarak bir düet yapan Turner dünya çapında üne kavuştu. Zor bir çocukluk ve gençlik yaşamış olduğunu her fırsatta dile getiren şarkıcının 1985'te yazılan otobiyografisi 1993 yılında ona dünya çapında ün getiren parçası "What's Love Got to Do With It" adıyla film yapıldı.

1995 yılında Tina Turner, James Bond filmi "Golden Eye"da filmle aynı adı taşıyan parçayı seslendirdi. Eros Ramazzotti ile 1998 yılında Münih'te düet yaptı.

2013 yılında İsviçre vatandaşlığına geçti, ardından Amerikan vatandaşlığından ayrıldı. İsviçre vatandaşlığına geçen sanatçı 24 Mayıs 2023'te yerleştiği Küsnacht, İsviçre'de 83 yaşında öldü.

TİNA TURNER NEDEN ÖLDÜ?

Tina Turner'ın uzun süredir bir hastalıkla mücadele verdiği öğrenildi.

Tina Turner ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ

  • Brother Bear
  • Music Of The Millennium
  • The Magic Of Disney
  • Absolute Music 8
  • Best Of James Bond
  • Capital Gold Legends
  • Mad Max: Beyond Thunderdome
  • Absolute Music 20
  • Days Of Thunder
  • Other Songs
  • The Best Of Miami Vice
  • James Bond Themes
  • Ally Mcbeal: For Once In My Life
  • Tina Live In Europe
  • Billboard Top Hits: 1984
  • What's Love Got To Do With It
  • Golden Eye
  • All The Best The Hits
  • Live In Europe
  • Love Explosion
  • Country My Way
  • Collection 2000
  • Acid Queen
  • Rough
  • Open Arms (urban Remix)
  • Soul Deep
  • Tina Live Europe
  • All The Best
  • Tina Live In Europe
  • Thunderdome
  • Break Every Rule
  • Wildest Dreams
  • Tina Live In Europe
  • Rock Me Baby
  • All The Best Twenty Four Seven
  • Wildest Dreams
  • The Collected Recordings: Sixties To Nineties
  • Foreign Affair
  • Private Dancer
  • Simply The Best
  • All The Best

 

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