Teşkilat MR X kimdir?

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Teşkilat dizisinin MR X karakteri dikkat çekiyor. Karargaha yapılan siber saldırı ekibi büyük bir tehlikenin içine düşürür. Bu saldırının bertaraf edilmesi için Mr. X’in vereceği bilgilere ihtiyaç vardır. Serdar ve Zehra, beraberinde bir kaybı getireceğinden habersiz olarak Elçi ve Ceren’e karşı büyük bir mücadeleye girer.

Diğer yandan Yıldırım, ekibin işini zorlaştırmak için hiç beklenmedik bir planı devreye koyar. Mete Başkan yeni oluşan bu tehlikeyi ortadan kaldırmaya çalışırken ekibin Mr. X’i çıkarma planları iyice zora girer. Halit’in ise Yıldırım’ın tüm oyunlarını açığa çıkarabilecek tehlikeli bir planı vardır.

TEŞKİLAT MR X KİMDİR?

Teşkilat dizisinin MR X'i önümüzdeki bölümlerde ekrana gelmesi halinde netlik kazanacak. Şu an için oyuncu bilgileri gizli tutuluyor.