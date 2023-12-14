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Teoman'dan sahne ücreti tepkisi: O paralar palavra!

Güncelleme Tarihi:

#Teoman#Köln#Yılbaşı
Teomandan sahne ücreti tepkisi: O paralar palavra
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 09:37

Teoman, ünlü sanatçıların basına yansıyan yılbaşı sahne ücretlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ünlü rock’çı “Fiyatları gördüm ben de, palavra. Çünkü ben o kadar hiç sahne ücreti almadım, alsam da fena olmazdı” diye konuştu.

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Ünlü rock’çı Teoman, yılbaşı gecesi için sanatçıların istediği astronomik sahne ücretleri hakkında konuştu.

Yeni yılda sahnesinin olmadığını belirten Teoman “29 Aralık’ta Köln’de olacağım. Bu sıralar sürekli yurtdışına çıkıyorum. 21 tane yurtdışı konserim olacak” dedi.

Teoman’a Tarkan’ın yılbaşı gecesi sahneye çıkmak için 1 milyon dolar istediği haberleri soruldu. Ünlü rock’çı “Hak ediyor demek ki, keşke ben de 1 milyon dolar alsam, hemen çalardım” sözleriyle güldürdü.

Teomandan sahne ücreti tepkisi: O paralar palavra

Teoman, basına yansıyan ünlü sanatçıların yılbaşı sahne ücretlerinin de gerçeği yansıtmadığını söyledi: “Fiyatları gördüm ben de, palavra. Çünkü ben hiç o kadar sahne ücreti almadım, alsam da fena olmazdı.”

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Teoman’a Aleyna Tilki’nin gündem olan “Sahnelere çıkmam engelleniyor” açıklaması da soruldu. Rock yıldızı “O konuları hiç bilmiyorum. Aleyna tatlı bir kız, umarım sahnelere çıkar. Ben sahneyi engelleme diye bir şey duymadım hiç, benim başıma da gelmedi, biz öyle çetrefilli işleri hiç bilmeyiz” dedi.

 

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#Teoman#Köln#Yılbaşı

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